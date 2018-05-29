Населення України вимирає: демограф дала сумний прогноз

У найближчі роки населення України буде скорочуватися швидкими темпами. Кількість тих, хто працює, зменшується, а кількість пенсіонерів продовжує зростати. Наразі співвідношення пенсіонерів і платників внесків виглядає так: на 100 платників внесків припадає 95 пенсіонерів.

У майбутньому кількість пенсіонерів на 100 платників може скласти від 114 до 125 осіб. Практично всі наявні демографічні прогнози говорять про те, що населення України в майбутньому буде скорочуватися швидкими темпами. Про це повідомляє "Сегодня".

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Перепис населення в Україні: названа остання дата

"Населення буде зменшуватися за рахунок людей працездатного віку. Це пов'язано з тим, що наша країна пережила важкий перехідний період у 90-і роки, коли було різке зниження народжуваності. Покоління новонароджених зменшилася вдвічі. Зараз ці діти підросли і вийшли на ринок праці. Повернутися назад, до показників у 50 млн взагалі не видається можливим", - пояснює провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Ткаченко зазначила, що Україна не єдина країна з такими проблемами. Аналогічна ситуація в країнах Балтії, у Болгарії - тобто країнах Східної Європи, які втратили демографічний потенціал через складний період у 90-і роки.

З початку 2019 року в Україні стартує другий рівень пенсійної системи, суть якого полягає в тому, що кожен українець (або роботодавець від його імені) з зарплати буде відраховувати певну суму на державний рахунок, з якого на пенсії можна буде отримувати додаткові виплати.

Перший рівень пенсійної системи - це солідарна система, яка функціонує зараз: з зарплати працівників автоматично відраховуються внески до Пенсійного фонду. Третій рівень пенсійної системи - добровільно накопичувальний - в Україні вже давно працює, хоча не всі про це знають. За словами експертів, солідарна система вже вичерпала себе. Більше того - проти неї працює демографія.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за стандартами ООН переписи мають проводиться раз на 10 років, в нашій же країні перший і поки єдиний перепис населення був проведений ще 2001 року. Також повідомлялося про те, що Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію, яка відповідатиме за перепис населення в країні, запланований у 2020 році.