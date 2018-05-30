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Названо головний ризик пенсійної реформи в Україні

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Запровадження в Україні з 1 січня накопичувальної пенсійної системи несе в собі великий ризик, якого позбавлена ​​нинішня солідарна система.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Додається один недолік, якого солідарна пенсійна система не має. Це ризик банкрутства пенсійного фонду", - заявив міністр.

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"Людина 20 років збирала, потім фонд збанкрутував, вона приходить до держави і каже: я в чому винен? Це ви так контролювали, ви не створили гарантію", - зазначив він.

"Подивіться на банківську систему - що у нас сталося з багатьма банками", - навів приклад міністр.

За словами Реви, головним завданням Кабміну повинна бути розробка заходів щодо запобігання таких загроз.

"Необхідно створити систему, при якій вкрасти неможливо. Це чисто технологічні речі. Вони повинні бути прописані в законі таким чином, що ви не можете вкрасти", - підкреслив він.

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Як повідомляв ObozTV, запланована Кабміном пенсійна реформа торкнеться громадян України віком до 35 років. Українців зобов'яжуть відкривати рахунки в недержавних пенсійних фондах. В рамках накопичувальної пенсійної системи на ці рахунки буде перераховуватися 2% зарплати (згодом - 7%), додатково до 22% єдиного соціального внеску.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПенсія в УкраїніПенсійна реформаНакопичувальна пенсійна система
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Об'єкти
Накопичувальна пенсіяМіністерство соціальної політики
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