Найбільший в Україні банк звинуватили у витоку особистих даних клієнтів

750 клієнтів "ПриватБанку" звернулися до Печерського районного суду з позовом проти банку. Підставою для подачі колективного позову стало те, що, на думку позивачів, дії керівництва Нацбанку і "ПриватБанку" призвели до несанкціонованої передачі третім особам особистих даних клієнтів "ПриватБанку" (в тому числі на територію Російської Федерації).

На думку юристів, це порушує ст. 1076 ЦК і ст. 60 закону "Про банки і банківську діяльність" щодо банківської таємниці, ст. 32 Конституції України про заборону на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, ст. 24 закону "Про захист персональних даних" та інші. Про це повідомляє "Мінфін".

Новини Посилання

Ляшко: злодійство 6 мільярдів доларів в Приваті не розслідують

Збір заяв про приєднання до колективного позову був оголошений в кінці лютого в соцмережі Facebook. З тисячі заяв після перевірки всіх документів залишилося 750. "У позовній заяві міститься вимога виплатити кожному з позивачів по 11 тисяч гривень компенсації за неправомірні дії посадових осіб державного банку", - наголосили адвокати.

Генпрокуратура тільки недавно зацікавилася цим злочином, заявила юрист Маргарита Оксенюк. У прес-релізі цитується заява генпрокурора Юрія Луценка: "Ми вилучили документи за заявою одного з народних депутатів про нібито витік інформації з" Привату" в Росію. Ми провели на сервері "Привату" слідчий експеримент. Вилучили незначну кількість документів, які нам допоможуть встановити, був витік, чи ні".

Нагадуємо, що в кінці 2017 року Національний банк заперечував витік інформації про клієнтів "ПриватБанку" в Росію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Служба безпеки "Приватбанку" спільно з кіберполіцією припинила діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося шахрайськими операціями з банківськими картами і рахунками клієнтів банку.