Надходження до Державного бюджету України побили рекорд: підсумки за грудень і 2018 рік

У грудні 2018-го до бюджету України надійшла рекордна сума єдиного соціального внеску — 24 млрд гривень, що на 4,1 млрд гривень або 20,84% більше показників минулого року.

Про результати роботи економіки на своїй сторінці у Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він також зазначив, що середня зарплата українців у грудні встановила новий рекорд і становить більше 10000 гривень.

Місцеві бюджети отримали 22,4 млрд гривень, це +10,76% до плану та +3,84% до минулого року.

"У митниці в грудні невиконання плану на 4,8 млрд або -13,84%, зібрано на 500,6 млн гривень менше, ніж рік тому, або -1,64% до минулого року. Основна причина це те, що в бюджеті-2018 було закладено курс на кінець 2018 року в розмірі 30,1 гривень за долар", — написав Компанієць.

Податкова в минулий місяць зібрала 32,9 млрд, що на 6,8 млрд гривень більше відносно грудня 2017 (+26,06%). Таким чином план перевиконано на 0,58%.

Всього у грудні 2018 року в Державний бюджет надійшло 84,9 млрд гривень, це на 15,5 млрд гривень більше, ніж у грудні 2017-го (+22,42%), план надходжень перевиконано на +6,53%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

У результаті у 2018 році ОСВ зібрано 228 млрд, місцевими бюджетами — 244,3 млрд, податковою — 390,6 млрд, митницею — 338,8 млрд гривень.

При цьому відшкодування ПДВ виросло з 120,1 млрд у 2017-го до 131,7 млрд гривень у 2018 році.

У минулому році в Державному бюджеті України зібрали 928,1 млрд гривень (+16,92%), надійшло 98,75% від очікуваних надходжень.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні від 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата повинна скласти 4 173 гривні. Таким чином, її планують підняти на 450 гривень порівняно з показником 2018 року.