Монетизація субсидій: скільки грошей дадуть українцям на руки

З 2019 року в Україні субсидії будуть монетізіровані, тобто субсидіанти отримуватимуть гроші на руки. Нову систему випробують на тих будинках, які об'єдналися в ОСББ.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, родина замість платіжки, в якій зазначається сума за комуналку вже з урахуванням знижки, отримає живі гроші. В першу чергу, монетизують внески ОСББ, платежі на обслуговування будинку та прибудинкової території.

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Монетизація субсидій: українців попередили про нюанси

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що для послуг, які надаються централізовано (водопостачання, опалення та електроенергія) доведеться для кожної квартири відкривати персональний рахунок в банку. Будуть відкриватися цільові рахунки і субсідіанти отримають на руки так звані "соціальні картки". Сплатити за їх допомогою можна буде тільки рахунки за воду, тепло, газ, світло, а ось розплатитися в супермаркеті або зняти готівку в банкоматі не вийде.

"Після випуску таких карт більшість субсідіантів в будинку ОСББ отримуватимуть гроші безпосередньо на картки", - заявили в Міністерстві соціальної політики. Після того, як оновлену програму випробують на будинках з ОСББ, практику поширять і на інших українців.

Нагадуємо, що одна з останніх версій методики передбачала, що субсидії призначатимуть в межах соціальних нормативів, але по факту споживання. Це означає, що якщо витратив більше норми, то дадуть гроші тільки на норму, а якщо витратив менше норми, то дадуть гроші на менший обсяг. З одного боку, така методика дозволяє державі заощаджувати на субсидіях, а з іншого - не стимулює економити комунальні послуги. Є й інший варіант, який раніше також озвучували в уряді - надсилати гроші на оплату комунальних послуг на норматив, а якщо витрачають менше, віддавати ці гроші сім'ям. В такому випадку на монетизації можна буде заробляти.

Однак, міжнародні кредитори України наполягають - перед тим, як проводити монетизацію, потрібно посилити перевірку одержувачів знижок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні в 2018 році зробили перший крок на шляху до монетизації. Підприємства, які постачають комунальні послуги, почали отримувати за субсідіантів гроші, а не газ. Другий крок - видавати кошти безпосередньо "на руки" сім'ям - планується впровадити вже в наступному році.