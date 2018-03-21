Мінфін взяв "у борг" в українців ще 6,3 млрд грн

Міністерство фінансів на аукціоні продало гривневі і валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 6,36 млрд гривень.

Попит на первинних аукціонах з розміщення гривневих ОВДП виріс більш ніж в два рази в порівнянні з аукціонами тижневої давності, свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті відомства.

Загальний обсяг заявок за номіналом досяг 4,9 млрд гривень, а обсяг реалізованих облігацій склав 2,3 млрд гривень.

Мінфін знизив ставку розміщення найкоротших 3-місячних паперів до 17,44%, зберіг ставку 6-місячних в 17%, а також підвищив ставку 9-місячних - до 17,1%.

За 2-річним і 3-річними паперами ставка залишилася на рівні 16,1% і 16,15% річних, відповідно.

Попит на 3-місячні ОВДП виріс в 1,9 рази (1,8 млрд гривень), на 6-місячні - в 2,4 рази (0,7 млрд гривень), на 9-місячні - в 5,4 рази (2 млрд грн).

На аукціони також були виставлені облігації в євро. Мінфін задовольнив всі заявки на 123,3 млн євро за ставками від 3,95% до 4,17% річних.

Державні цінні папери в основному купують банки і юридичні особи, однак і прості українці можуть купити ОВДП, використовуючи послуги брокерів або своєї фінансової установи.

Як повідомляв "Обозреватель", 1 березня Нацбанк підвищив облікову ставку до 17%.