Курс гривні на літо: скільки буде коштувати долар в Україні

Літо - традиційно період кріплення національної валюти. Згідно з оцінками аналітиків, долар в Україні в найближчі місяці може подешевшати до 25 грн.

Курс гривні може істотно вирости за умови активного входу в Україну іноземної валюти, розповів в ефірі ObozTV економіст Олег Устенко.

"Якщо ми говоримо про зміцнення гривні, то до кінця року для цього має зайти ще близько 7 млрд дол. Якщо вірити в цю цифру, то тоді ми повинні повірити в два джерела, з яких ця валюта буде входити в країну. Вона може зайти або через наше найактивнішу співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Або вона повинна зайти до нас в країну на тлі різко збільшених прямих іноземних інвестицій. Наприклад, вони дійдуть до рівня історичних максимумів в новітній економічній історії. Тоді треба повірити і в те, що у нас активно і дуть реформи. Якщо на кожне з цих питань відповідати ствердно, то тоді можна сміливо вірити, що гривня буде зміцнюватися ", - зазначив він.

Влітку традиційно збігаються відразу кілька позитивних для гривні факторів. Знижується імпорт енергоресурсів, а експортні виручки зростають. Долар може подешевшати до 25-26,5 грн / $, впевнений старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. За оцінками експерта, зміцнення відбудеться на початку літа і протримається до осені. Перешкодити такому прогнозу можуть падіння цін на світових ринках і поганий урожай. У той же час старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що більш ймовірний річний курс - 26-26,5 грн / $.

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Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.

Падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.