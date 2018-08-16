Криза у Туреччині: в обвалі ліри знайшли плюс для України

Криза у Туреччині та обвал її національної валюти ліри матиме негативний вплив на економіку України, проте Київ може отримати із ситуації і певну вигоду.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт з фінансових питань Василь Горбаль. На його думку, українцям необхідно пильно стежити за ситуацією з турецькою економікою.

"Туреччина входить до топ-5 наших торговельних партнерів. Ми будували плани довести до 10 млрд доларів (товарообіг. - Ред.). Наш експорт тепер стає дорожчим для Туреччини, відповідно, не таким вигідним", - пояснив експерт.

Однак Горбаль вказав і на єдиний плюс у даній ситуації. За його словами, Міжнародний валютний фонд не зацікавлений, щоб Україна потрапила в цей "пояс кризи".

"Це дає надію, що переговори з МВФ можуть бути трохи легшими з точки зору турецького фактора, щоб не допустити дестабілізації в Україні також", - пояснив він.

Як повідомляв ObozTV, раніше українські експерти розповіли, як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині у зв'язку із обвалом курсу ліри.

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