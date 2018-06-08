Гройсман представив нову главу Мінфіну: що про неї відомо

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив колективу Міністерства фінансів нового керівника - в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову.

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Представивши колективу Міністерства фінансів В.о.Міністра - Оксану Маркарова. Ее напередодні одноголосно призначила рішенням Уряду. Терпіння и Витримка новому керівнікові. Попереду много роботи! pic.twitter.com/IP5TDNTAhH - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 червня 2018 р

"Представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарова. Її напередодні одноголосно призначили рішенням уряду. Терпіння і витримки новому керівникові. Попереду багато роботи", - написав прем'єр.

Оксана Маркарова працює в фінансовому секторі з 1998 року.

У 1998 і 1999 роках, а також у період з 2001 по 2003 роки, Маркарова обіймала посади радника з економічної політики і менеджера зовнішніх і корпоративних зв'язків американського фонду прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund. Крім того, у 2000 році вона проходила практику в Світовому Банку, а точніше - у відділі фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

З 2002 року протягом 11 років очолює інвестиційну групу ІТТ. Інвестиційна група ITT спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестбанкінгу, прямому інвестуванні, Інвестконсалтинг, юридичних послугах, управлінні активами, фондами, довірче управління активами, нерухомості і девелопменті, послуги зберігача.

Під керівництвом Маркаровой працюють 60 осіб. Після приходу Маркаровой в компанію ІТТ, вона реорганізувала її в групу компаній, диверсифікувавши портфель послуг ІТТ і збільшивши частку компанії на ринку України.

У березні 2015 року була призначена заступником міністра фінансів України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру подати подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

На позачерговому засіданні уряду виконання обов'язків міністра фінансів було покладено на першого заступника Данилюка Оксану Маркарова.