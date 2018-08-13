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Олександр Деркач
Олександр Деркач
Співвласник компанії "Молочний альянс"Всі статті автора

Гигантский темп роста экономики Украины в 2005-2009 гг.

12.2тЧитати новину російською

Прочитал свежее интервью В. А. Ющенко на Украинской правде. Хорошее интервью. Почитайте, кто соскучился. С одним тезисом хотел бы поспорить. Виктор Андреевич уверен, что рост экономики в 2005-9 году на уровне 7 процентов в год, это исключительно заслуга его мудрой экономической политики. Правда так и не объяснив, что конкретно он имеет в виду. Выскажу свою точку зрения на причины и последствия того роста.

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Не претендуя ни на истину, ни на глубокий анализ. Не буду даже брать конъюнктуру рынка на основные товары, которые наши компании отправляли на экспорт, цену на энергоносители и тд. Просто отмечу, что они были достаточно благоприятными. Предлагаю взглянуть на банковскую систему. Куда в 2005 году массово зашли иностранцы с огромными кредитными ресурсами.

На сайте Нацбанка есть балансы, ничего выдумывать не надо. На 1 января 2005 года общий объем кредитов, выданных клиентам составил 88 млрд. грн. При курсе доллара 5.3. К 1 января 2009 году кредитование выросло до 741 млрд. грн. При курсе доллара 7.7 За 4 года банки почти 400 млрд. грн. впрыснули напрямую в экономику и ещё почти 270 млрд. грн, через кредитование населения, в стимулирование внутреннего потребления. Из которых что-то использовалось для покупки импортных товаров, но большая часть тоже уходила на развитие бизнеса в стране. Даже с учётом курсовых разниц от валютных кредитов, темпы роста были гигантскими. За рамками, не побоюсь этих слов, здравого смысла.

О том сладком, но глупом времени мы ещё будем рассказывать нашим внукам. Банки соревновались, кто выдаст больше и быстрее. Кредит на машину за полчаса прямо в автосалоне. Кредит 200 тысяч долларов на 20 лет без первоначального взноса при зарплате 1000 и тд. Казалось, что show must go on будет вечным. Всё это толкало экономику вперед и ввысь. Без всяких реформ и без всякой особой “экономической политики”. А потом в 2008 году где-то в Америке лопнул какой-то пузырь. А потом он лопнул у нас. И экономическое “чудо” закончилось. А дальше вы знаете.

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Автор
Олександр ДеркачОлександр Деркач
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Деркача
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Графский Степан
Графский Степан
За то сейчас самое "умное" время! Хохложопые стали главными нищебродами и попрошайками в Европе))) Ни о каких рекордных темпах роста говорить не приходится. Вся экономика висит на подачках МВФ. Не будет кредита и весь намечающийся рост покатится в глубокий минус. Неизвестно , что еще будет после 2020 года, когда хохлы начнут возвращать долги ))
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Платонов Сергей
Платонов Сергей
"Галичину" надо переименовать в "Деркачину" потому что в наш кифир ссыт совковый ублюдок. Он же снабжает своим кифиром националистов, которые патриоты только на камеру.
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