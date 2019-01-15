Українська економіка поступово виходить з кризи. Але чи достатньо ми робимо, щоб залишитися в структурі глобальної економіки?

Темпи росту ВВП на 2019 очікуються плюс-мінус 3%. Це багато чи мало?

Рівень глобальної інфляції в 2019 очікується на рівні також 3%.

Все залежить від задач, які ми перед собою ставимо. Промислове виробництво в Україні падало кілька років поспіль, пік був у 2015, -13%, після чого почався рух в плюс. Очевидно, що в стратегічному вимірі мало відновити показники, які були. Їх треба збільшувати.

І сьогодні правильно було би прийняти той факт, що структура економіки, яка є, навряд чи здатна дати зростання більше, ніж прогнозовані експертами кілька відсотків.

Наша економіка є частиною глобальної, а там відбуваються абсолютно інші процеси. Ми досі говоримо про те, що треба відходити від сировинної економіки, а весь прогресивний світ змінює характер виробництва, тому що на повну переживає Четверту! Промислову революцію. Поняття економічного росту тепер означає не зовсім те, що раніше.

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Розвинуті економіки тестують нові способи виробництва, які могли б дати зростання економіки. (16% глобального ВВП, 1/3 економічної вартості Інтернету Речей від промвиробництва).

Якраз на цю тему днями вийшла аналітика від The World Economic Forum та McKinsey & Company.

Четверта промислова революція зараз тема №1 і для державного, і для приватного сектору розвинутих економік. Змінюються ланцюги доданої вартості (value chains), потрібні нові бізнес-моделі, тому що нові технології вже трансформували і виробництво, і споживання. Найскладнішим експерти називають перший етап адаптації до нових умов, при тому що всі учасники розуміють – зробити це доведеться усім. Нам в першу чергу і як можна скоріше.

На те, щоб змінити структуру національної економіки, точно знадобиться не рік і не два.

Фактор двох виборчих кампаній в реальності – це фактор невикористаного повною мірою, а значить втраченого часу. Штука в тому, що починати структурні реформи потрібно прямо зараз, при тому що нам все одно доведеться наздоганяти.

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