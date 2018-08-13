Буде ще гірше: Росію залякали продовженням "пекельних" санкцій

У США розробляють більш ефективні санкції проти Росії, ніж ті, які анонсував Державний департамент.

"Справа в тому, що зараз вкладаються значні кошти в спеціальні нові мозкові центри, завдання яких - розробка ще ефективніших санкцій. Практично немає меж для погіршення відносин", - розповів у розмові з "Газетой.Ru" президент Американського університету в Москві, професор Едуард Лозанський.

Відзначається, що законопроект може ще зазнати значних змін. На думку професора, республіканці розуміють, що ці заходи вживаються, зокрема, проти президента США Дональда Трампа.

"Трамп зможе накласти вето, для подолання якого потрібно дві третини в Конгресі. І така кількість республіканців, які підтримують санкції, спрямовані проти Трампа, швидше за все, не набереться", - додав Лозанський.

Закон "Про контроль над хімічною та біологічною зброєю" від 1991 року, який зобов'язує американський уряд ввести санкції проти Росії через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, використовувався лише двічі в історії.

Вперше відповідні заходи було введено проти Сирії в 2013 році. Другий раз - у 2018 році, коли Штати звинуватили Північну Корею у використанні хімічної зброї проти брата лідера КНДР Кім Чен Ина в Малайзії в 2017 році. Санкції проти Росії через Скрипаля стануть третім таким випадком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст спрогнозував великі проблеми в Росії через санкції, оскільки вони накладаються на внутрішні рішення країни, через що наслідки будуть досить відчутними.