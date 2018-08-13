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Буде ще гірше: Росію залякали продовженням "пекельних" санкцій

6.4тЧитати новину російською

У США розробляють більш ефективні санкції проти Росії, ніж ті, які анонсував Державний департамент.

"Справа в тому, що зараз вкладаються значні кошти в спеціальні нові мозкові центри, завдання яких - розробка ще ефективніших санкцій. Практично немає меж для погіршення відносин", - розповів у розмові з "Газетой.Ru" президент Американського університету в Москві, професор Едуард Лозанський.

Відзначається, що законопроект може ще зазнати значних змін. На думку професора, республіканці розуміють, що ці заходи вживаються, зокрема, проти президента США Дональда Трампа.

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"Трамп зможе накласти вето, для подолання якого потрібно дві третини в Конгресі. І така кількість республіканців, які підтримують санкції, спрямовані проти Трампа, швидше за все, не набереться", - додав Лозанський.

Закон "Про контроль над хімічною та біологічною зброєю" від 1991 року, який зобов'язує американський уряд ввести санкції проти Росії через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, використовувався лише двічі в історії.

Вперше відповідні заходи було введено проти Сирії в 2013 році. Другий раз - у 2018 році, коли Штати звинуватили Північну Корею у використанні хімічної зброї проти брата лідера КНДР Кім Чен Ина в Малайзії в 2017 році. Санкції проти Росії через Скрипаля стануть третім таким випадком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст спрогнозував великі проблеми в Росії через санкції, оскільки вони накладаються на внутрішні рішення країни, через що наслідки будуть досить відчутними.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
раисся мочная игрязная как непотопляемый авианосец...))) и валежника там валом!...))) и 30 000 000 ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ сортиров типа очко...))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А вот этого делать не стоит. Не стоит кацапов пугать. А то ить обделаются по полной. Их нужно обнадежить, успокоить. Чтоб не дергались. Не рыпались бестолку. Скот ведь перед забоем не пугают, а успокаивают
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Графский Степан
Графский Степан
Все обосрались и побежали в плен сдаваться. Может пожалеют))) Вот хохложопых жалко- им после введения санкций против России , в итоге больше всех достается)
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Графский Степан
Графский Степан
Д Алексей, Так это ваши тупые хуторяне из Рады все связи рвут в угоду хозяевам)))А Россия , она так и остается главным инвестором в вашу помойку)))
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Д Алексей, если слабый - сиди и не вякай.
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