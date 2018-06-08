Безробітні інженери вкрали мільярд доларів в криптовалюті

З початку 2018 року хакери викрали понад 1,1 млрд дол. у криптовалюті.

Про це повідомляє CoinTelegraph cо посиланням на фахівців у сфері кібербезпеки.

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Відзначається, що найчастіше мова йде не про злочинні угруповання, а про простих користувачів. Фахівці нарахували в дарквебі 12 тисяч майданчиків з 34 тисячами пропозицій, якими можуть скористатися для викрадення коштів навіть далекі від хакерства і технологій особи.

Ціна на шкідливе ПЗ може стартувати від 1 дол., а в середньому воно обходиться в 224 дол. і має призначену для користувача підтримку. В цілому ринок в компанії оцінюється в 6,7 млн ​​дол. Відзначається, що розкраданнями найчастіше займаються безробітні інженери, які шукають будь-який заробіток, а також організовані угруповання.

Атакам часто піддаються кріптобіржі: на них припало 27% активності зловмисників. 21% атак пов'язаний з атаками на компанії: часто зловмисники зламують внутрішні системи і вимагають криптовалюта як викуп.

При цьому біткоіни воліють 10% хакерів, Ethereum - 11%, а Monero - 44%. Найбільша кількість інцидентів зафіксована в США, Китаї і Великобританії.

Нагадаємо, китайська поліція заарештувала шість осіб, які привласнили 47 млн долл., що належать трьом тисячам інвесторів з Китаю. Злочинці продавали криптовалюту, яка, як вони заявляли, була забезпечена чаєм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери почали використовувати фотографію голлівудської актриси Скарлетт Йохансон, щоб поширювати майнер криптовалюти Monero. Аналітики стверджують, що хакери атакували сервери системи управління базами даних PostgreSQL. Шкідлива програма була прихована в знімку голлівудської зірки, який хакери знайшли на фотохостингу Imagehousing.