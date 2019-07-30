"Повернуть у стійло": Портников розказав про нові санкції США проти РФ

Чим ближче до виборів у США, тим жорсткішим буде протистояння між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. І санкції, запропоновані конгресменами — одна з ознак цього.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на Espreso.tv.Цим він пояснив, чому в Сполучених Штатах раптом запропонували накласти на Росію нові штрафи. "Ініціатива сенаторів демонструє, що США впритул наблизилися до президентської передвиборчої кампанії. А тема російського втручання у вибори буде провідною", — пише Портников.

На його думку, це означає, що час для домовленостей між Трампом і Путіним закінчується. Американський президент не зможе дозволити собі різких рухів, які могли б поставити під загрозу його перемогу на виборах. Тому російсько-американське протистояння посилюватиметься.

Нові умови для діалогу з Росією у Трампа з'являться, якщо він зможе знову виграти вибори.

"А поки що ми можемо констатувати тільки можливість нових ударів США по російській економіці й нових спроб Кремля дестабілізувати ситуацію усюди, де тільки можна", — прогнозує Портников.

Протистояння Кремля і Вашингтона посилиться hotelturist.com

Україна, на його думку, стане одним із майданчиків американсько-російської боротьби.

"Оскільки з точки зору Кремля наша країна — "американський сателіт", який потрібно вивести з-під американського впливу і повернути в стійло, Москвою будуть зроблені різноманітні кроки щодо політичної, економічної і військової дестабілізації в Україні. На будь-які серйозні домовленості з Москвою до американських виборів теж розраховувати не варто", — робить висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сполучених Штатах сенатори запропонували ввести санкції щодо суверенного боргу Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори.

А 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля в Чорному морі, спрямованої на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

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