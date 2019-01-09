Будуть наслідки: США наважилися на сильний удар по союзниках "Газпрому"

США таємно розробляють санкції проти європейських компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як ідеться у матеріалі газети Handelsblatt, джерела в уряді Німеччини заявили, що нову ініціативу щодо введення обмежень розробляє Держдепартамент США.

Зазначається, що йдеться про дві компанії: швейцарську Allseas та італійську Saipem. Друга уже закінчила свою роботу, і санкції проти неї не чинитимуть жодного впливу на хід будівництва.

"Allseas, навпаки, є основним підрядником під час прокладання труб по морському дну, тому обмеження проти неї будуть загрожувати як фірмі, так і для проекту загалом", — йдеться у статті.

Основним прихильником введення нових санкцій називається посол США в Німеччині Річард Гренель. Він уже неодноразово попереджав німецькі компанії, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" (Wintershell і Uniper виступають інвесторами проекту), про небезпеку обмежень.

Уряд Німеччини ставиться до погроз Вашингтона "з великою стурбованістю", зазначають автори статті. Міністерство закордонних справ веде постійний діалог із адміністрацією президента США Дональда Трампа і наполягає, що трубопровід підвищить енергетичну безпеку Європи. Згідно з планами, "Північний потік-2" повинен бути введений в експлуатацію у кінці 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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