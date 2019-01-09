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Будуть наслідки: США наважилися на сильний удар по союзниках "Газпрому"

4.2тЧитати матеріал російською

США таємно розробляють санкції проти європейських компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як ідеться у матеріалі газети Handelsblatt, джерела в уряді Німеччини заявили, що нову ініціативу щодо введення обмежень розробляє Держдепартамент США.

Зазначається, що йдеться про дві компанії: швейцарську Allseas та італійську Saipem. Друга уже закінчила свою роботу, і санкції проти неї не чинитимуть жодного впливу на хід будівництва.

"Allseas, навпаки, є основним підрядником під час прокладання труб по морському дну, тому обмеження проти неї будуть загрожувати як фірмі, так і для проекту загалом", — йдеться у статті.

Основним прихильником введення нових санкцій називається посол США в Німеччині Річард Гренель. Він уже неодноразово попереджав німецькі компанії, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" (Wintershell і Uniper виступають інвесторами проекту), про небезпеку обмежень.

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Будуть наслідки: США наважилися на сильний удар по союзниках "Газпрому"

Уряд Німеччини ставиться до погроз Вашингтона "з великою стурбованістю", зазначають автори статті. Міністерство закордонних справ веде постійний діалог із адміністрацією президента США Дональда Трампа і наполягає, що трубопровід підвищить енергетичну безпеку Європи. Згідно з планами, "Північний потік-2" повинен бути введений в експлуатацію у кінці 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
США
Теги
Північний потік - 2ГазпромРосіяСШАНовини Росії
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну и ...почитав оригинал на немецком сайте, там всё в проекте возможного, может быть, если ... а тут, уже пишут про ПЕРЕМОГУ ... Лучше напишите, что там по поводу нового контракта на транзит с 01.01.20 года с Газпромом ...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Мало того что по всему ЕС базы амеровские понатыканы, так еще и указывают у кого и что покупать... Это называется оккупация.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чечеткин Иван, это называется ОХ...ЛИ!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну как же штатикам поперёк горла это СП-2! Они напрягались, Украину против России науськивали, чтоб ежели чего управлять транзитом, а германия решила посвоевольничать и все же продавить этот проект. Так держать, агент Трамп, разрушай единство коллективного Запада!
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