США зупинили "Північний потік-2": як Трамп завдав удару по Путіну

По російському газопроводу "Північний потік-2" завдали нищівного удару. Після підписання американським президентом Дональдом Трампом оборонного бюджету США, який вводить санкції проти компаній, причетних до будівництва трубопроводу, від проєкту відмовився найбільший трубоукладач – швейцарська компанія Allseas.

Закінчення будівництва газопроводу в обхід України тепер під великою загрозою. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У США ввели жорсткі санкції проти "Північного потоку-2".

Найбільша швейцарська компанія-трубоукладач зупинила свою співпрацю за проєктом.

Завершення будівництва газопроводу з РФ до Німеччини, яке було заплановане на кінець 2019 року, відкладається.

Історичний закон

У суботу, 21 грудня, глава США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Дональд Трамп

Згідно з документом, санкції накладаються на судна, які займалися прокладкою труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям з метою надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Закон вводить досить жорсткі обмеження для власників і співробітників компаній, які потрапили до списку санкцій, серед яких заборона видачі американських віз і анулювання діючих, а також заморожування майна й активів таких осіб на території США.

Раніше повідомлялося, що після набуття законом чинності компаніям, які займаються прокладкою трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", дається 30 днів на те, щоб припинити свою співпрацю з цими проєктами.

Будівництво Північного потоку-2 Delo.ua

Не пізніше 60 днів із дня набрання чинності цим законом держсекретар і Держказначейство спільно подають комітетам Конгресу звіт, який визначає організацію та осіб, які підпадають під такі санкції.

У суботу ж у США наголосили, що санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" вступають у силу негайно, і все будівництво має бути зупинено одразу.

Будівництво зупинено

У день підписання закону, свою співпрацю з проєктом "Північний потік-2" припинила швейцарська компанія Allseas.

Іноземна фірма-підрядник спеціалізується на будівництві трубопроводів, важких підйомників і підводних споруд. У своєму розпорядженні компанія має найбільше в світі судно Pioneering Spirit, призначене, зокрема, для прокладки підводних трубопроводів. Судно здатне прокладати близько 5 км труб на добу, що у кілька разів швидше інших трубоукладачів.

"Allseas буде діяти відповідно до положень законодавства, скорочуючи обсяги робіт, і сподіваючись отримати роз'яснення, що включають необхідні нормативні, технічні екологічні роз'яснення від керівних органів США", - йдеться у заяві компанії.

Реакція РФ

Введені обмеження проти "Північного потоку-2" в Росії назвали актом "економічної війни". При цьому, там упевнені, що новий пакет санкцій більше вдарить по Європі, ніж по Росії.

"Тут питання в тому, як поведуться німці, європейці – всі ті, хто є споживачами нашого газу. Абсолютно зрозуміло, що це не стільки санкції проти Росії, скільки санкції проти Європи. Це економічна війна, спроба не просто зупинити "Північний поток- 2", а й переорієнтувати Європу на американський скраплений газ", – заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Олег Морозов

За його словами, те, що відбувається є "нечесною та недобросовісною конкуренцією". "У мене в цьому немає сумнівів", – заявив він.

"Однак, ми знаємо позицію Німеччини з цього питання... Я думаю, що Європа буде брати під захист ці компанії. Зрозуміло, що це певним чином ускладнить реалізацію "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", але мені здається, що знайдуться різні рішення і правового, й економічного характеру для того, щоб обійти ці санкції і завершити реалізацію цих двох проєктів", – підсумував політик.

Що буде з газопроводом

Трубопровід "Північний потік-2" побудований уже приблизно на 92%. Для завершення будівництва компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є "Газпром", залишилося прокласти тільки датську ділянку, протяжністю близько 150 км.

При повноцінній роботі трубоукладника Pioneering Spirit, закінчити цю ділянку змогли б уже за місяць, але тепер будівництво явно затягнеться. Але, на думку експертів, санкції його вже не зупинять.

У коментарі OBOZREVATEL директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що навіть якщо ці 150 км не вдасться прокласти за допомогою європейських суден, завершити прокладку зможе російський трубоукладач, який чергує на місці.

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"І нехай його швидкість буде меншою, ніж у Pioneering Spirit, але якихось 1,5 км на добу він зможе прокладати. Тобто будівництво все одно триватиме, хоч і повільніше", – пояснив він.

На думку енергетичного експерта, США запізнилися зі введенням санкцій, і на те є причина.

"Я вважаю, що в адміністрації Трампа були певні домовленості з Путіним, зокрема щодо будівництва "Північного потоку-2", тому законопроєкт довго не ухвалювали. Зараз же, коли термін президентства Трампа добігає кінця, закон ухвалюють, щоб його не можна було звинуватити в підіграванні РФ. У такий спосіб, він убиває двох зайців – показує своєму електорату, що він не допомагає Росії, але санкції ухвалені з запізненням, а тому не завадять реалізації проєкту. Це така гібридна, красива гра з боку США, яка не йде на користь Україні", – вважає він.

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