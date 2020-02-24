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24 лютого • оновлено в 16:03
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Будівельник "Північного потоку-2" раптово змінив маршрут

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Російське судно "Академік Черський", яке здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення.

Зокрема, трубоукладач, що належить "Газпрому", рухається у порт столиці Шрі-Ланки Коломбо. Про це свідчать дані порталів з відстеження судів Marine Traffic і Vesselfinder.

При цьому "Академік Черський повинен був прибути в Сінгапур 22 лютого.

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За даними Marine Traffic, до столиці Шрі-Ланки російське судно при поточній швидкості може дійти до 18 березня.

Російське судно "Академік Черський", яке здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", змінило пункт призначення

Російське судно "Академік Черський", яке здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", змінило пункт призначення

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
А в то время пол рашки без газа жывет , но от величия их распирает
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