"Буде не за ваші гроші!" Зеленський пообіцяв знизити платіжки за тепло вполовину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд шукає рішення для зниження тарифів на опалення наполовину. Воно буде знайдене до зими 2021 року.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на офіційному каналі українського лідера в Telegram (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"У нас була зустріч з урядом. Дехто вже бачив фрагменти цієї зустрічі – важлива зустріч з урядом на Банковій. Ми шукали вирішення того, щоб узимку були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи майже наполовину", – заявив Зеленський.

За його словами, це буде дійсно окрема програма.

"Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено. Які кошти будуть виділені. І це точно буде не за ваші кошти", – підсумував український лідер.

Володимир Зеленський Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

2 грудня Оржель заявив, що в Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!