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2 грудня • оновлено в 21:59
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"Буде не за ваші гроші!" Зеленський пообіцяв знизити платіжки за тепло вполовину

16.5т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд шукає рішення для зниження тарифів на опалення наполовину. Воно буде знайдене до зими 2021 року.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на офіційному каналі українського лідера в Telegram (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"У нас була зустріч з урядом. Дехто вже бачив фрагменти цієї зустрічі – важлива зустріч з урядом на Банковій. Ми шукали вирішення того, щоб узимку були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи майже наполовину", – заявив Зеленський.

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За його словами, це буде дійсно окрема програма.

"Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено. Які кошти будуть виділені. І це точно буде не за ваші кошти", – підсумував український лідер.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

2 грудня Оржель заявив, що в Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Опалювальний сезон в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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Т Александр
Т Александр
Шо опять?))) Зебилы, вас по кругу пустили.)
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
спросите как у Януковича и Азирова,получалось держать цену на газ вменяемой.
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Т Александр
Т Александр
Фантомаск Разбушевальцман, тормоз , что ты называешь вменяемой? Самая большая цена на газ была у Украины.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
С каких доходов такая щедрость? Аааа..ну да..там же свидомиты каждый день увеличивают количество исков к РФии..и сумму репараций контрибуций... Ну на то они и хихлы
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