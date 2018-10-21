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''Буде лихоманити'': в Україні пояснили, як зміняться ціни на АЗС через нову заборону РФ

6.5тЧитати матеріал російською

Росія ввела обмеження на поставки в Білорусь світлих і темних нафтопродуктів та вуглеводневого газу, які почнуть діяти з 1 листопада і триватимуть до кінця 2019 року. Поставки в Білорусь російського бензину і дизеля повністю заборонили.

В Україні через Білорусь щомісяця завозять не менше 10 тис. тонн реекспортних російських нафтопродуктів. Ці обсяги опиняться під забороною і через дефіцит український ринок почне лихоманити, повідомляє "Страна".

"Якийсь час наш ринок буде лихоманити і за обсягами, і за цінами. Принаймні, поки не знайдемо альтернативи", - зазначив експерт паливного ринку, екс-президент асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

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За його словами, тимчасове зростання цін можливе поки відсутні обсяги не будуть заміщені з інших джерел.

"Справа в тому, що ціни на українських заправках вже досягли такого рівня, що паливо цілком рентабельно поставляти з Європи. Там роздрібні ціни становлять 1,1-1,3 євро за літр, оптові партії дешевше на 15-20%, а якість палива при цьому краще білоруського і російського. Але тимчасова націнка на листопад може скласти 30-50 копійок за літр", - повідомив Косянчук.

Незрозумілою залишається ситуація із газом. За словами глави UPK Group Олександра Киримова, якщо білоруські поставки зміняться прямими російськими, то ціни на заправках протягом 2-3 тижнів можуть знизиться на 50-70 копійок за літр.

У той же час газовий трейдер Михайло Шуба вважає, що газ подорожчає через російське експортне мито, яке недавно з'явилася в ціні ЗВГ, а також позначиться відсутність конкуренції.

На цьому тлі більш-менш благополучно складається тільки ситуація із бензином, який протягом тижня повинен подешевшати приблизно на 1 гривню за літр. Головна причина - зниження світових цін на нафту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо нафта продовжить дорожчати, а гривня - дешевшати, українці вже цьогорік купуватимуть бензин по 35-36 гривень за літр.

Читайте всі новини по темі "Бензин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Об'єкт
АЗС в Україні
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба куплять самое демократичное и гидное палево в мире у самого вылыкого друга украинского народа-Сполученных штатов. На цёму паливе нерабы, радостно спивая веселую щеневмерлу, гарно поидут в светлое европейское майбутне СУГС!
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Я не понимаю: Порошенко еще когда сказал "прощевайте", а оказывается, что врал, как всегда.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Стоимость бензина а-95 в ЕС до 1.2 юро, в Беларуси-0.6 юро, В Украине.цены на бензин как и в ЕС, Конечно, из России , где розничная цена на бензин ещё ниже . чем в Белоруси, бензин будет в два раза дешевле для Украины! Но покупать У Агрессора?. Никогда!! Под бурные аплодисменты Лукашенко!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Бор Тарас, тебе из пшековского толчка конечно виднее...
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Бор Тарас, НЕ нарывайся на рифму , Тарик ! Где - где ? В Литве ! Там 95-й -- 1, 35 евро . Для Украины дешевле не будет ничего .
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