Брудна нафта Путіна: у Росії розкрили кричущий нюанс

У Росії підвищена концентрація хлоридів фіксувалася у системі "Транснафти" ще до ситуації із забрудненням нафтопроводу "Дружба".

Зокрема в середині квітня сировину із вмістом хлоридів вищим за норму отримував Волгоградський НПЗ ЛУКОЙЛа, повідомляє "Коммерсант".

У "Транснафті" і ЛУКОЙЛі підтвердили інформацію про перевищення норм із хлорорганіки.

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При цьому радник глави трубопровідної монополії Ігор Дьомін заявив, що ЛУКОЙЛ не висував претензій "Транснафті".

У російській компанії також зазначили, що ситуація з надходженням забрудненої нафти ніяк не пов'язана із проблемами на "Дружбі".

"Це робоча ситуація, впливу на діяльність Волгоградського НПЗ не було, у зв'язку із цим застосування спеціальних заходів не було потрібне", – відзначили в ЛУКОЙЛі.

При цьому експерти наголосили, що інформація про підвищену концентрацію хлоридів у системі "Транснафти" ставить під сумнів твердження представників найбільших нафтокомпаній Росії про те, що вони не використовують хлор у нафтовидобутку.

Підвищена концентрація хлоридів фіксувалася в системі "Транснафти" ще до ситуації із забрудненням нафтопроводу "Дружба" "Коммерсант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук уже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі у разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

20 червня на ділянці трубопроводу "Дружба", який іде із Білорусі до Польщі, було знову зафіксоване забруднення російської нафти.

Перевищення норм із хлорорганіки виявили після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті "Адамова застава".

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