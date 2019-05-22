"Брудна" нафта Путіна: у Росії похвалилися прогресом

Кондиційна російська нафта протягом тижня надійде на вузли обліку Угорщини і Словаччини через нафтопровід "Дружба"

Про це повідомляє RT із посиланням на заяву Міністерства енергетики Росії. "Відповідно до "дорожньої карти", кондиційна нафта нині продовжує рух у бік кордону Угорщини і Словаччини. Протягом тижня очікується її поетапне надходження на відповідні вузли обліку", — уточнюється в тексті.

За даними "РИА Новости", Росія також реалізувала низку заходів для якнайшвидшого відновлення прокачування нафти через трубопровід "Дружба" в бік Польщі та продовжує переговори з польською стороною на цю тему.

Російська нафта tass.ru

"Тривають переговори з польською стороною щодо відновлення прокачування кондиційної нафти в напрямку вузла обліку "Адамова застава", водночас із російської сторони реалізована низка заходів, необхідних для якнайшвидшого відновлення прокачування", — повідомляє Міненерго РФ.

Художник Андрій Петренко вже розмістив свіжу карикатуру на тему "брудної" російської нафти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Укртранснафті" заявили, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну в країни ЄС відновлений.

22 квітня стало відомо також, що білоруський концерн "Белнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Белнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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