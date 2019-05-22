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"Брудна" нафта Путіна: у Росії похвалилися прогресом

1.9тЧитати матеріал російською

Кондиційна російська нафта протягом тижня надійде на вузли обліку Угорщини і Словаччини через нафтопровід "Дружба"

Про це повідомляє RT із посиланням на заяву Міністерства енергетики Росії. "Відповідно до "дорожньої карти", кондиційна нафта нині продовжує рух у бік кордону Угорщини і Словаччини. Протягом тижня очікується її поетапне надходження на відповідні вузли обліку", — уточнюється в тексті.

За даними "РИА Новости", Росія також реалізувала низку заходів для якнайшвидшого відновлення прокачування нафти через трубопровід "Дружба" в бік Польщі та продовжує переговори з польською стороною на цю тему.

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Російська нафта

Російська нафта

tass.ru

"Тривають переговори з польською стороною щодо відновлення прокачування кондиційної нафти в напрямку вузла обліку "Адамова застава", водночас із російської сторони реалізована низка заходів, необхідних для якнайшвидшого відновлення прокачування", — повідомляє Міненерго РФ.

Художник Андрій Петренко вже розмістив свіжу карикатуру на тему "брудної" російської нафти.

Відео до теми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Укртранснафті" заявили, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну в країни ЄС відновлений.

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Росія
Теги
нафтаРоснефть
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Посмотрим, что будет рисовать художник, если Россия примет решение ограничивать поставки нефтепродуктов с 1 июня...
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