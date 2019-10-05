Брата одіозного олігарха раптово оголосили в розшук В РФ: що відомо

У Росії оголосили в розшук брата одіозного олігарха Павла Фукса - Романа.

Як стало відомо ТАСС з власних джерел, Романа Фукса звинувачують в особливо великому шахрайстві при будівництві житлового комплексу (РК) Sky House на Митній вулиці в Москві.

Варто відзначити, що Фукс був засновником компанії "Олтер", яка займалася будівництвом комплексу. У грудні 2018 року щодо невстановлених осіб з числа співробітників компанії було заведено кримінальну справу.

"Роман Фукс оголошений в розшук. Йому заочно висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ) при будівництві одного з будинків на Митній вулиці", – заявило джерело, близьке до слідства.

Представник Таганського районного суду Москви повідомив, що слідство просить заочно заарештувати бізнесмена. Суд розгляне клопотання слідства про обрання заочного арешту щодо Фукса 11 жовтня.

Роман Фукс замішаний у великій афері

Роман Фукс – співвласник кількох підприємств, в минулому йому належала також частка в мережі млинцевих "Теремок". "Роман не є партнером і акціонером "Теремка". У нього немає посади і він не акціонер. Про проекти Романа мені нічого не відомо", – заявив Forbes засновник мережі млинцевих Михайло Гончаров.

Станом як мінімум на жовтень 2010 року Роман Фукс входив до співвласників "Теремка". Пізніше Фукс вийшов з капіталу ТОВ "Теремок-Регіон" і ТОВ "Теремок-Стріт", йому належали в цих компаніях по 25%. Зараз ті ж 25% в цих структурах належать власниці з тим же прізвищем - Ользі Фукс. Сам Роман Фукс залишається власником 25% в статутному капіталі АТ "Теремок-Інвест".

Будівництво ЖК Sky House (145,2 тис. кв. м житла і офісів) почалося у 2009 році. Спочатку об'єкт передбачалося ввести в експлуатацію у 2011 році, проте зараз довгобуд обіцяють здати в третьому кварталі 2021 року. Через постійне перенесення здачі об'єкта у компанії "Олтер" почався конфлікт з мерією Москви.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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