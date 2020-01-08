Закон о рынке земли могут проголосовать уже с 14 января. Об этом на своей странице в Facebook заявил нынешний советник премьер-министра Алексей Мушак.

Верховной Раде уже ничто не мешает проголосовать закон во втором чтении и де-факто запустить землю.

Проблема в том, что одним из инициаторов земельной реформы является лоббист Алесей Мушак, ранее входивший в 8-й созыв парламента от Блока Петра Порошенко. Он известен прежде всего как двоюродный брат Андрея Веревского, руководителя компании "Кернел".

Что это за компания? Крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании, основанной в 1995 г., приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию "Кернел" поставляет более чем в 60 стран мира.

Алексей Мушак

Так вот, именно Мушак является главным лоббистом идеи продажи земли иностранным компаниям, и именно он продвигает мысль об отказе от референдума. Об этом, к примеру, пишет и "Сapital", прямо подтверждая этот тезис.

"Алексей Мушак — сторонник свободного рынка земли (т.е. — продажи земли иностранцам) и открытый противник референдума. Но он, также, является главной "точкой сборки" для всей лоббистской группы, продвигающей продажу земли иностранцам и с крайне высоким уровнем ограничения по размеру.

Всю лоббистскую "мешпуху" несложно вычислить по одному из их мероприятий — т.н. Земельному вече (душевное название для собрания представителей олигархов!), проходившему в 5 этапов в сентябре — ноябре и октябрьскому форуму "Life After: ключевые аспекты запуска рынка земли"", – указано в одной из заметок издания.

Теперь же этот человек во всю двигает запуск земли в Украине, и продвигает законопроект о рынке как на уровне "Слуги народа" в парламенте, так и в Кабинете министров. С учетом недавних торгов, лоббистам удалось нивелировать более 4-х тысяч правок и вынести законопроект в зал.

В каком виде его примут, увидим уже с 14 января.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram