Головна Новини
8 січня • оновлено в 18:19
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Блоги - Новини економіки

Володимир Іванов
Володимир Іванов
Всі статті автора

Брат аграрного магната з Кернел лобіює продаж землі іноземцям

1.2т
Читати матеріал російською

Закон о рынке земли могут проголосовать уже с 14 января. Об этом на своей странице в Facebook заявил нынешний советник премьер-министра Алексей Мушак.

Верховной Раде уже ничто не мешает проголосовать закон во втором чтении и де-факто запустить землю.

Проблема в том, что одним из инициаторов земельной реформы является лоббист Алесей Мушак, ранее входивший в 8-й созыв парламента от Блока Петра Порошенко. Он известен прежде всего как двоюродный брат Андрея Веревского, руководителя компании "Кернел".

Новини
Запуск рынка земли: Милованов сказал, когда украинцы ощутят эффект

Что это за компания? Крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании, основанной в 1995 г., приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию "Кернел" поставляет более чем в 60 стран мира.

Алексей Мушак

Алексей Мушак

Так вот, именно Мушак является главным лоббистом идеи продажи земли иностранным компаниям, и именно он продвигает мысль об отказе от референдума. Об этом, к примеру, пишет и "Сapital", прямо подтверждая этот тезис.

"Алексей Мушак — сторонник свободного рынка земли (т.е. — продажи земли иностранцам) и открытый противник референдума. Но он, также, является главной "точкой сборки" для всей лоббистской группы, продвигающей продажу земли иностранцам и с крайне высоким уровнем ограничения по размеру.

Всю лоббистскую "мешпуху" несложно вычислить по одному из их мероприятий — т.н. Земельному вече (душевное название для собрания представителей олигархов!), проходившему в 5 этапов в сентябре — ноябре и октябрьскому форуму "Life After: ключевые аспекты запуска рынка земли"", – указано в одной из заметок издания.

Теперь же этот человек во всю двигает запуск земли в Украине, и продвигает законопроект о рынке как на уровне "Слуги народа" в парламенте, так и в Кабинете министров. С учетом недавних торгов, лоббистам удалось нивелировать более 4-х тысяч правок и вынести законопроект в зал.

В каком виде его примут, увидим уже с 14 января.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Олексій Мушак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
0
Смішно
5
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да этот лоббист не более чем подставная фигура западных транснациональных корпораций. Не будет запад открыто требовать продажу им земли, если это можно сделать руками самих украинцев. Вот вам и патриоты, а считается, что самая большая опасность - это сепары. Да по сравнению с такими патриётами сепары - оплот государства.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
MMMMM Magnum0561
MMMMM Magnum0561
Не согласен с автором. "Кернел" Веревского имеет украинский капитал и крупные агрохолдинги украинские как раз против продажи земли в принципе. Их устраивает низкая арендная плата. Вообще-то хозяева паев должны решать продавать или нет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги