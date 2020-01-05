Боржники за комуналку позбудуться субсидій? З'явилося роз'яснення Мінсоцполітики

Житлова субсидія не призначається у випадку простроченої більше місяця заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг на суму 1400 грн.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України в Facebook. Відзначається, що допомога в разі заборгованості по оплаті послуг ЖКГ призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Субсидії для боржників

Водночас постановою Кабміну №848 передбачено, що при наявності заборгованості субсидія може бути призначена на підставі рішення комісії місцевої влади з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

"Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках ухвалює комісієя", – йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики також нагадали, що облік заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій-постачальників ЖКП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключив перегляд правил надання субсидій для українців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!