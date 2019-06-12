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Борг не повернуть: стало відомо про гучну перемогу ПриватБанку в суді

20.3тЧитати матеріал російською

ПриватБанк 11 червня виграв справу у Великій палаті Верховного суду за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов'язання банку погасити заборгованість по кредиту рефінансування перед Нацбанком.

Як повідомляє "Укрінформ", ПрАТ "Ерлан", яке пов'язане з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову і бездіяльність НБУ і державного ПриватБанку.

Банк хотіли в судовому порядку зобов'язати погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку і звільнити майно, передане суспільством у забезпечення виконання зобов'язань ПриватБанку перед НБУ за кредитом.

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"Однак Велика палата Верховного суду відмовила в задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків", – йдеться в повідомленні.

ПриватБанк

ПриватБанк

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Раніше в ПриватБанку розповіли, що підтверджений аудитом борг пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським осіб і компаній становить 212 млрд гривень.

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Місце
Україна
Теги
НБУПриватБанк
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