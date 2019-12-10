"Борг не подаруємо": Гончарук заговорив про "газову війну" з Росією

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допустив можливість "газової війни" з Російською Федерацією.

"Україна буде й надалі домовлятися про газ, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною", – повідомив глава уряду на Facebook.

Однак, за його словами, Київ повністю готовий до протистояння із Москвою.

"Наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", – заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україні потрібен довгостроковий контракт.

"Ми зазначили, що борг не подаруємо. Один із варіантів, який розглядаємо – борг можемо прийняти газом", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що Київ повністю готовий до протистояння з Москвою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.