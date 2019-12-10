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10 грудня • оновлено в 13:39
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"Борг не подаруємо": Гончарук заговорив про "газову війну" з Росією

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допустив можливість "газової війни" з Російською Федерацією.

"Україна буде й надалі домовлятися про газ, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною", – повідомив глава уряду на Facebook.

Однак, за його словами, Київ повністю готовий до протистояння із Москвою.

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"Наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", – заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україні потрібен довгостроковий контракт.

"Ми зазначили, що борг не подаруємо. Один із варіантів, який розглядаємо – борг можемо прийняти газом", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що Київ повністю готовий до протистояння з Москвою

Прем'єр-міністр зазначив, що Київ повністю готовий до протистояння з Москвою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу ринок газу
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Конечно не подарите. В Англии сейчас рассматривается дело по суверенному долгу Украины перед Россией. С учётом пени он составляет 4.5 миллиарда $. Москва на 1.5 миллиарда в плюсе в итоге будет. Финал таков - потеря транзита из-за бронелобости и 1.5 миллиарда долга перед Москвой. Вот такой финал.
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lykin vasa
lykin vasa
ну и славно,реверсируйте свой хаз из львива до чернигову...реверс то у вас во все стороны работает....гончарук вместе с кобелёвым систему испробывали,ну если не получится вам ЕС по вашей логике на 3 лярда из Венгрии накачает
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hunt andres
hunt andres
Какой в п****у долг, вислоухие???))) Десятилетиями тырить газ из трубы и еще о долге хрюкать???
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