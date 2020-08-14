Конфлікт Німеччини з ЄС через 'Північний потік-2': Рябцев розкрив таємні домовленості

Незважаючи на висновки деяких ЗМІ, Європейський Союз загалом підтримує ідею будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Але є країни, які активно виступають проти проєкту.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. На його думку, очевидного конфлікту з Німеччиною насправді немає.

"Коли йдеться про те, що "в ЄС заперечують", чи "ЄС не підтримує", чи "Німеччина реалізує цей проєкт одна" – слід згадати, що Рада ЄС, тобто той орган, де збираються представники усіх країн-членів Європейського Союзу на найвищому рівні, фактично саміт, підтримала цей проєкт", – підкреслив він.

Таким чином, на думку Рябцева, говорити про те, що європейські країни не підтримують Німеччину в її намаганнях забезпечити платників податків в своїй країні і в сусідніх країнах дешевим природним газом, некоректно.

Разом з тим експерт визнав, що в ЄС є країни, які не зацікавлені в "Північному потоці-2" і виступають проти його будівництва. Це, зокрема, Польща.

"Вони будуть використовувати усі свої зв’язки, в тому числі і на американському континенті, для того, щоб реалізувати власні національні інтереси, тому що добудова цього трубопроводу ніщивно вдарить по транзитному потенціалу Польщі", – підкреслив Рябцев.

Як писав OBOZREVATEL, в матеріалі німецького видання Der Tagesspiegel йдеться про те, що в Євросоюзі не підтримують позицію Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки Берлін ухвалив рішення про реалізацію проєкту в односторонньому порядку.