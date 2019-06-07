Бойко і Медведчук знову поїхали в Росію на газові переговори: всі подробиці

Українські політики і лідери партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Трансляцію зустрічі вів 112 канал. Відзначається, що Міллер на зустрічі підтвердив готовність надати знижку в 25% на поставки газу для України.

Бойко уточнив, що нова ціна такого газу буде на 25% дешевше ніж та, за якою його зараз купують для України по реверсу. "І це підтвердив керівник "Газпрому", - сказав він.

Міллер в той же час сказав, що російська сторона готова продовжувати переговори з представниками "Опозиційної платформи" За життя" про подальшу ціну на газ для України.

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У свою чергу, Медведчук додав, що нібито обґрунтована ціна на газ для українців повинна складати 4 тис. грн за 1000 кубометрів.

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше на газові переговори до Москви Медведчук і Бойко поїхали 22 березня. Там кум Путіна заявив, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

При цьому тоді глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

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