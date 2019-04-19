ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Bloomberg назвав "найнещасніші" економіки світу: Україна потрапила у ТОП-10

3.1тЧитати матеріал російською

Агентство Bloomberg презентувало рейтинг "найнещасніших" економік світу, в якому Україна посіла шосте місце.

На вершині Bloomberg The Most Misery Index за 2019 рік перебуває Венесуела. Вона очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Уряд країни не публікує офіційної економічної статистики з 2016 року, проте аналітики видання вважають, що рівень інфляції у 2019 році досягне 8 млн %.

На другому місці рейтингу Аргентина, на третьому — ПАР. Росія посіла 17-е місце рейтингу.

Новини
Рекордне зростання: з'явився несподіваний прогноз МВФ про економіку України

Так виглядають перші 11 країн у списку:

Bloomberg назвав "найнещасніші" економіки світу: Україна потрапила у ТОП-10

"Найщасливішими" укладачі рейтингу назвали Таїланд, Швейцарію та Сінгапур.

Рейтинг розраховується на підставі даних про рівень інфляції та безробіття: чим показники нижчі, тим "щасливіше" населення. Цього року рейтинг вперше був складений на основі опитувань економістів, а не за статистичними даними. Bloomberg Misery Index розраховується для 62 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Євген Невмержицький заявив, що економіка України сьогодні має величезні перспективи для відновлення і припливу інвестицій, а курс долара найближчими роками коливатиметься біля позначки 30 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
економікарейтинг
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
10
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Вот скаклы и дошли до уровня Сомали)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Рейтинг хрень какая то. Турция живет в разы лучше чем У̶к̶р̶а̶и̶н̶а Галушкин Каганат
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Вот результат работы Порошенко! Разве модно за такого голосовать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки