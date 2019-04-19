Bloomberg назвав "найнещасніші" економіки світу: Україна потрапила у ТОП-10

Агентство Bloomberg презентувало рейтинг "найнещасніших" економік світу, в якому Україна посіла шосте місце.

На вершині Bloomberg The Most Misery Index за 2019 рік перебуває Венесуела. Вона очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Уряд країни не публікує офіційної економічної статистики з 2016 року, проте аналітики видання вважають, що рівень інфляції у 2019 році досягне 8 млн %.

На другому місці рейтингу Аргентина, на третьому — ПАР. Росія посіла 17-е місце рейтингу.

Так виглядають перші 11 країн у списку:

"Найщасливішими" укладачі рейтингу назвали Таїланд, Швейцарію та Сінгапур.

Рейтинг розраховується на підставі даних про рівень інфляції та безробіття: чим показники нижчі, тим "щасливіше" населення. Цього року рейтинг вперше був складений на основі опитувань економістів, а не за статистичними даними. Bloomberg Misery Index розраховується для 62 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Євген Невмержицький заявив, що економіка України сьогодні має величезні перспективи для відновлення і припливу інвестицій, а курс долара найближчими роками коливатиметься біля позначки 30 грн/$.

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