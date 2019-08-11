Ближче до Росії? Кум Путіна закликав переглянути торгівлю з ЄС

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук закликав Україну переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Twitter.

"Ми сьогодні повинні переглянути умови зони вільної торгівлі з ЄС, щоб оживити нашу економіку, дати можливість через створення робочих місць, через зростання економіки наповнити дохідну частину бюджету. Необхідно йти саме цим шляхом", – написав Медведчук.

Віктор Медведчук Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.

З 1 січня 2019 року набрала чинності Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження.

В Україні висловили побоювання, що угода залишилася декларативним документом і так і не відбилася на торгівлі з ЄС.

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