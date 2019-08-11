Ближче до Росії? Кум Путіна закликав переглянути торгівлю з ЄС

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук закликав Україну переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Своєю думкою поділився він на сторінці в Twitter.
"Ми сьогодні повинні переглянути умови зони вільної торгівлі з ЄС, щоб оживити нашу економіку, дати можливість через створення робочих місць, через зростання економіки наповнити дохідну частину бюджету. Необхідно йти саме цим шляхом", – написав Медведчук.
Віктор Медведчук
Громадське
Ми сьогодні повинні переглянути умови зони вільної торгівлі з ЄС, щоб оживити нашу економіку, дати можливість через створення робочих місць, через зростання економіки наповнити дохідну частину бюджету. Необхідно йти саме цим шляхом. # бізнес # фінанси # гроші # політика pic.twitter.com/6poSOLjluE- Віктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 11, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.
З 1 січня 2019 року набрала чинності Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження.
В Україні висловили побоювання, що угода залишилася декларативним документом і так і не відбилася на торгівлі з ЄС.
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