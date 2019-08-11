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Ближче до Росії? Кум Путіна закликав переглянути торгівлю з ЄС

3.1т Читати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук закликав Україну переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Twitter.

"Ми сьогодні повинні переглянути умови зони вільної торгівлі з ЄС, щоб оживити нашу економіку, дати можливість через створення робочих місць, через зростання економіки наповнити дохідну частину бюджету. Необхідно йти саме цим шляхом", – написав Медведчук.

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Тюрма за переговори з Росією: у Кабміні прояснили долю Медведчука

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.

  • З 1 січня 2019 року набрала чинності Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження.

  • В Україні висловили побоювання, що угода залишилася декларативним документом і так і не відбилася на торгівлі з ЄС.

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Тема
Зона вільної торгівлі з ЄС
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
На святое замахнулся,зрадник. Кто же,кроме ЕС купит незалежных джмелей и равликов?
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Макарский Александр, почему-то аленей этот вопрос волнует больше всего, не находишь это подозрительным ? А ваш засланный-зас(р)анный казачек может что угодно говорить, как раз к его мнению никто прислушиваться не будет !
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Він чоловік Оксани Марченко і більш ніхто!
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Мертветчук знов і знов грає заїжджену платівку на вимогу кума, знаючи наперед, що вона давно вже не в українському хіт-параді.
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