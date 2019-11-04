"Блекаути" на супутниковому ТБ: українцям пояснили, за що доведеться заплатити

З понеділка, 4 листопада, національний провайдер ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" розпочне короткочасні "блекаути" – відключення сигналу супутникового ТБ.

Цей крок покликаний нагадати абонентам про необхідність купити сертифіковані приймачі та оплачувати пакети мовлення, пояснив в ефірі ObozTV експерт в сфері телекомунікацій Олександр Глущенко. З 20 січня 2020 року великі медіа-групи закодують свої канали.

Глущенко зазначив, що зараз домогосподарства отримують сигнал з транспортних систем телеканалів.

"За ідеологією супутникового ТБ, весь транспортний сигнал, транспортні потоки не призначені для кінцевого користувача. Для кінцевого користувача – тільки те телебачення, яке в пакетах платного ТБ. Коли ти заплатив гроші, і можеш вимагати якість прийому, гарантований прийом і стабільність роботи", – уточнив він.

Експерт нагадав, що кодувати сигнал з 20 січня 2020 роки збираються тільки великі медіа-групи. З цього часу телеканали груп "Інтер", "1 + 1", "Україна" та StarLightMedia стануть доступні на супутнику виключно в платних пакетах.

"Всі інші телеканали, серед них "Перший національний" і вся група телеканалів Громадського ТБ, не збираються кодуватися. Телеканал "Рада" залишиться. Й інші українські телеканали, яких десятки. Їх можна буде приймати, як і раніше", – запевнив Глущенко.

Тим користувачам, які захочуть дивитися телеканали українських медіа-груп, він порадив або заплатити гроші провайдерам Viasat чи XtraTV за супутник, або встановити ефірну антену і через тюнер Т2 приймати 32 телеканали у відкритому доступі, або перейти на інтернет-телебачення (IPTV).

"З точки зору ринку платного телебачення, супутниковий провайдер нічим не відрізняється від кабельного оператора. Що там за гроші – що там за гроші. І через інтернет за гроші. Просто відбудеться трансформація ринку", – пояснив медіа-експерт.

За його словами, соцопитування показують, що українці готові платити за ТБ-мовлення, однак їх лякає необхідність переходу на нове обладнання.

"За опитуванням, власників тюнерів для супутникового телебачення зовсім не лякає абонентська плата за улюблені телеканали. Їх насамперед лякає "нова коробочка". Ось "нова коробочка" для них – це бар'єр. А абонентська плата – не бар'єр. Більшість з них готові платити за улюблені шоу", – поділився Глущенко.

Українські медіа-групи з 20 січня 2020 року приберуть свої телеканали на супутнику в платний доступ osu.edu

ObozTV – телепроект найпопулярнішого в Україні інтернет-ЗМІ "Обозреватель" – здійснює супутникове мовлення з 2017 року без кодування. Як знайти ObozTV на супутнику – докладніше читайте в інструкції.

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