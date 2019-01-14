''Бізнес зруйнований'': Росія відсудила в України велику кондитерську фабрику

"Промінвестбанк", який належить російському державному "Внєшекономбанку", відсудив у кондитерської фабрики "АВК" завод у Дніпрі за борги.

Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов фінансової установи у рахунок погашення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії у розмірі 1,37 млрд гривень, повідомляє Finbalance.

Зокрема, суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики "АВК", а також основні засоби і транспорт. Відповідне майно в рамках процедури виконавчого провадження продадуть на публічних торгах.

Кінцевими бенефіціарами кондитерської фабрики "АВК" є Володимир Авраменко та Валерій Кравець.

За словами Авраменка, до 2014 року 70% доходів "АВК" припадали на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Москвою ембарго у 2014 році цей ринок був повністю втрачений. Також були втрачені дві третини виробничих потужностей у Донецьку й Луганську.

У 2016 році бізнесмен констатував, що кредиторами компанії є фінустанови країни-окупанта і переговори з ними вести складно.

"Борг "АВК" перед кредиторами становить 160 млн доларів. Але ніхто не буде віддавати 160 млн доларів боргів – бізнес зруйнований", – наголошував він.

"АВК" Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації української "дочки" російського ВТБ Банку виявив, що з власності фінустанови було виведено нерухомості на суму понад 105 млн гривень. Зокрема встановлено, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 року, зникли з його активів.

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