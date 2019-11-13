"Битва за Сталінград починається": "Слуга народу" засвітила інструкції щодо голосування за землю

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Павлиш засвітив листування у робочому чаті фракції під назвою "Зе! Депутат" щодо голосування за запуск ринку землі в Україні.
Зокрема голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити, повідомляє "Страна".
"Битва за Сталінград починається. Прошу всіх до залу. Кожен голос, кожен важливий. Зараз продовжимо робочий день і будемо боротися. Слідкуйте за картками – опозиція може витягати", – звернувся Арахамія до народних депутатів у месенджері WhatsApp.
"Нас підтримують зовні якщо бачать, що всередині все добре. Сядьте, будь ласка, всі на місця і вставте картки. Записуємось на виступи. Передаємо Потураєву (депутат "Слуги народу". – Ред.), Милованову (міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. – Ред.)", – резюмував він.
Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити
"Страна"
Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Мається на увазі як оренда, так і продаж.
Українці вийшли із протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
13 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні померли 1,5 мільйони власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.
Аналогічної позиції дотримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні і відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів (22$/сотка).
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