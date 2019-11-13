"Битва за Сталінград починається": "Слуга народу" засвітила інструкції щодо голосування за землю

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Павлиш засвітив листування у робочому чаті фракції під назвою "Зе! Депутат" щодо голосування за запуск ринку землі в Україні.

Зокрема голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити, повідомляє "Страна".

"Битва за Сталінград починається. Прошу всіх до залу. Кожен голос, кожен важливий. Зараз продовжимо робочий день і будемо боротися. Слідкуйте за картками – опозиція може витягати", – звернувся Арахамія до народних депутатів у месенджері WhatsApp.

"Нас підтримують зовні якщо бачать, що всередині все добре. Сядьте, будь ласка, всі на місця і вставте картки. Записуємось на виступи. Передаємо Потураєву (депутат "Слуги народу". – Ред.), Милованову (міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. – Ред.)", – резюмував він.

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити "Страна"

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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