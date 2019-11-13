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13 листопада • оновлено в 15:07
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"Битва за Сталінград починається": "Слуга народу" засвітила інструкції щодо голосування за землю

4.2т
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Народний депутат від "Слуги народу" Павло Павлиш засвітив листування у робочому чаті фракції під назвою "Зе! Депутат" щодо голосування за запуск ринку землі в Україні.

Зокрема голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити, повідомляє "Страна".

"Битва за Сталінград починається. Прошу всіх до залу. Кожен голос, кожен важливий. Зараз продовжимо робочий день і будемо боротися. Слідкуйте за картками – опозиція може витягати", – звернувся Арахамія до народних депутатів у месенджері WhatsApp.

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"Нас підтримують зовні якщо бачать, що всередині все добре. Сядьте, будь ласка, всі на місця і вставте картки. Записуємось на виступи. Передаємо Потураєву (депутат "Слуги народу". – Ред.), Милованову (міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. – Ред.)", – резюмував він.

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити

"Страна"

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити

Голова фракції Давид Арахамія розіслав парламентарям інструкції, як поводитися і що робити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Мається на увазі як оренда, так і продаж.

  • Українці вийшли із протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • 13 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні померли 1,5 мільйони власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.

  • Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.

  • Аналогічної позиції дотримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

  • У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні і відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів (22$/сотка).

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Україна
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Это шо , нацикам очередной котёл приготовили?
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