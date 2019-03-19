Біткоїн злетить в десятки разів: відомий інвестор розкрив деталі

До 2022-2023 років вартість біткоїну досягне рекордної позначки в $250 тис.

Про це в інтерв'ю Forklog заявив венчурний інвестор, голова фірми Draper Associates Тім Дрейпер. "Моє єдине пророкування стосується ціни біткоїну - $250 000 до 2022 або 2023 році. Як біткоїн буде до цього йти, які по шляху його чекають злети і падіння, мені передбачити складно", – заявив експерт.

При цьому аналітик зазначив: $250 000 означає, що капіталізація біткоїну буде близько $5 трлн. Це приблизно 5% від загальної частки глобальної економіки. "Ймовірно, деяку частку ринку займуть інші валюти, і також будуть опірні всьому "луддити", які будуть чіплятися за політичні фіатні валюти", – сказав Дрейпер.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїну - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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