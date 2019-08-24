Біткоїн виросте до $60 тисяч? З'явився несподіваний прогноз криптовалют

Уже у травні 2020 року курс біткоїна може перевищити $60,6 тис. за умови, що найпопулярніша криптовалюта збереже тренд на зміцнення.

До такого висновку прийшли аналітики компанії дослідження ринків криптовалют Digital Asset Research, передає RT. Вони також назвали ще один ключовий фактор, який може значно вплинути на курс біткоїна у майбутньому. Мова йде про скорочення вудвічі винагороди за майнінг.

Наступне таке скорочення відбудеться у 2020 році. За прогнозами компанії, в травні наступного року курс біткоїна може злетіти майже до $60,6 тис.

Дослідники Digital Asset Research знайшли одну цікаву закономірність. Вони повідомляють, що після кожного скорочення винагороди за майнінг біткоїн спрямовується вгору, збільшуючись приблизно на третину. При цьому кожен наступний пік стає більшим за попередній.

Біткоїн Bits.media

Таким чином, при збереженні цього тренду біткоїн може досягти свого максимуму у вересні 2021 року, який буде вже перевищувати $60,6 тис. Правда, в дослідженні сказано, що для такого подорожчання необхідне вливання приблизно $1 трлн у ринок цифрової валюти.

Майнінг - це "видобуток" криптовалют за допомогою високопотужної обчислювальної техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в четвер, 22 серпня, вкотре впав нижче $10 тис. Однак криптовалютні аналітики сповнені оптимізму. Вони вважають, що монета в подальшому буде зростати.

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