Біткоїн стрімко впав і обвалив криптовалютний ринок

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 11 жовтня, впала на 2,4%, до позначки 8 380 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,6-4,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,6%, до 186,6 долара; Ripple – на 2,8%, до 0,26 долара; Bitcoin Саsh – на 4,3%, до 226,1 долара; Litecoin – на 3,5%, до 56,7 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 150,7 млрд доларів, Ethereum – до 20,1 млрд доларів, Ripple – до 11,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,5 млрд доларів.

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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