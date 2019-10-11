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11 жовтня • оновлено в 13:20
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Біткоїн стрімко впав і обвалив криптовалютний ринок

2.2т Читати матеріал російською

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 11 жовтня, впала на 2,4%, до позначки 8 380 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,6-4,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,6%, до 186,6 долара; Ripple – на 2,8%, до 0,26 долара; Bitcoin Саsh – на 4,3%, до 226,1 долара; Litecoin – на 3,5%, до 56,7 долара.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 150,7 млрд доларів, Ethereum – до 20,1 млрд доларів, Ripple – до 11,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,5 млрд доларів.

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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