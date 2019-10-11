Біткоїн стрімко впав і обвалив криптовалютний ринок

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 11 жовтня, впала на 2,4%, до позначки 8 380 доларів.
Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,6-4,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,6%, до 186,6 долара; Ripple – на 2,8%, до 0,26 долара; Bitcoin Саsh – на 4,3%, до 226,1 долара; Litecoin – на 3,5%, до 56,7 долара.
Вартість біткоїна знизилася
CoinMarketCap
У результаті капіталізація біткоїна впала до 150,7 млрд доларів, Ethereum – до 20,1 млрд доларів, Ripple – до 11,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,5 млрд доларів.
Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів
Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.
За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".