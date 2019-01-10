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Біткоїн різко подешевшав і обвалив ринок криптовалют

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Середня ринкова вартість біткоїна у четвер, 10 січня, впала на 5,1%, до 3850 доларів.

Одночасно із цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,9-11,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ripple впав на 2,9%, до 0,35 долара; Ethereum – на 8,4%, до 139,5 долара; Bitcoin Саsh – на 11,2%, до 143,3 долара; EOS – на 3,6%, до 2,7 долара.

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У результаті капіталізація біткоїна впала до 67,2 млрд доларів, Ripple – до 14,5 млрд доларів, Ethereum – до 14,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 2,5 млрд доларів, а EOS – до 2,4 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 500 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
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