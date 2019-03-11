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Біткоїн подешевшав і потягнув донизу криптовалютний ринок

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Середня ринкова вартість біткоїна у понеділок, 11 березня, впала на 0,4%, до 3923 доларів.

Водночас із цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,8-3,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема курс Ethereum знизився на 1,7%, до 134,4 долара; Ripple — на 0,1%, до 0,3 долара; Litecoin — на 3,1%, до 55,4 долара; Bitcoin Саsh — на 0,8%, до 130,9 долара.

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В результаті капіталізація біткоїна впала до 68,9 млрд доларів, Ethereum — до 14,1 млрд доларів, Ripple — до 12,9 млрд доларів, Litecoin — до 3,3 млрд доларів, Bitcoin Саsh — до 2,3 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 2000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару й твердій валюті вони не становитимуть.

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