Біткоїн обвалився нижче $10 тисяч: що відбувається на ринку криптовалют

Курс біткоїна в ніч на понеділок, 15 липня, впав нижче позначки 10 тисяч доларів.

Однак продавцям не вдалося там закріпитися і криптовалюта зараз торгується у межах 10,2 тисячі доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Так, за добу біткоїн подешевшав на 7,8%. Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти втратили в ціні 5,6-15,9%.

Зокрема курс Ethereum опустився на 14,6%, до 223,6 долара; Ripple – на 5,6%, до 0,3 долара, Bitcoin Саsh – на 15,9%, до 283,8 долара; Litecoin – на 11,3%, до 87,4 долара.

Вартість біткоїна впала CoinMarketCap

Водночас експерти прогнозують більш широке прийняття маржинальних інструментів і зростання волатильності на фоні високих обсягів торгів, передає Forklog.

Зокрема, CEO Binance Чанпен Чжао заявив, що недавнє ралі першої криптовалюти забезпечили роздрібні інвестори, а не інституціональні, незважаючи на помітну активність других.

За добу біткоїн подешевшав на 7,8%

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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