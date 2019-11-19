Bitcoin у піке: криптовалюта за пів року впала на 40%

Bitcoin за останні п'ять місяців подешевшав на 38% і 19 листопада торгується на рівні $8540.

Вартість активу почала знижуватися після того, як наприкінці червня вона встановила річний максимум $13 800, заявив аналітик NewsBTC Аяш Джиндал.

Водночас, за його словами, ціни на найпопулярнішу криптовалюту продовжить падати.

"Наразі курс Bitcoin перебуває нижче за важливий рівень опору $8700, тому поки існують ризики подальшого зниження. Падіння має сповільнитися на позначці $8200 – там проходить лінія підтримки", – заявив експерт.

Джиндал вважає, що початку нової хвилі зростання вартості головної цифрової монети завадить безліч зон опору, які розташовані поблизу $8600.

"Актив зможе почати відновлюватися тільки в тому разі, якщо він закріпиться вище позначки $8660, попередив аналітик. Інакше ціна почне рухатися в бік $8420, після чого зниження сповільниться на відмітках у $8375 і $8200", – резюмував аналітик.

Bitcoin за останні п'ять місяців подешевшав на 38%

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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