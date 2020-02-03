Більше, ніж Меркель і Трамп: скільки отримують українські топчиновники та чому це занадто багато

Українські чиновники, політики та менеджери звикли жити на широку ногу, заробляючи мільйони. Глави державних корпорацій, які розпоряджаються не приватними, а народними багатствами, отримують захмарні зарплати.

Їхні апетити настільки великі, що прості українці роками повинні працювати, не покладаючи рук, щоб заробити собі на місячний оклад вітчизняного держчиновника. При цьому в багатьох західних країнах можновладці не звикли заробляти в сотні разів більше за народ, бо люди їм цього не пробачать.

Скільки заробляють українські "слуги" і чому світові лідери набагато скромніші за них – з'ясовував OBOZREVATEL.

Хто і скільки заробляє в Україні

У нинішніх реаліях політичні процеси і управління державними компаніями переплітаються як ніколи. Наприклад, Кабінет міністрів може оновлювати склад наглядової ради держкомпанії "Нафтогаз", яка розпоряджається українською нафтою і газом. Аналогічна ситуація і з "Укрзалізницею", яка є державним монополістом на залізниці.

Тобто політики можуть прямо впливати на держкомпанії, зокрема і на рівень зарплати їхніх топменеджерів. Але, як бачимо, зарплати вітчизняних менеджерів, зокрема і завдяки допомозі політиків, просто захмарні.

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік з урахуванням всіх надбавок і премій отримував близько 930 тисяч доларів щомісяця. Це більш ніж 30 тисяч доларів за день. Річ як у великому окладі 25,5 млн на рік, так і зу ахмарній премії у розмірі 261 млн грн за перемогу в арбітражному суді проти Газпрому. Скільки отримуватиме Коболєв у 2020 році – поки невідомо.

Величезну зарплату отримував і керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, який був офіційно звільнений з посади наприкінці січня. Щомісяця на руки він заробляв близько 23 тисяч доларів. Середня ж зарплата на УЗ у першому кварталі 2019 року склала 11 тисяч гривень (близько 400 доларів).

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Не пасе задніх і глава "Укрпошти" Ігор Смілянський. У 2020 році зароблятиме майже 1,9 млн гривень за місяць, або 76 тисяч доларів. Для порівняння: середня зарплата рядових працівників підприємства цього року виросте до 6031 грн.

Фінансовий план компанії, де вказана зарплатня керівника Скріншот

Обурює своєю жадібністю і Генеральний директор "Антонова" Олександр Донець. За грудень 2019 року він задекларував зарплату в розмірі 1,2 мільйона гривень (43 тис. доларів). При цьому сам завод перебуває на межі зупинки і тільки у 2019-му, вперше за чотири роки, продав літак.

OBOZREVATEL раніше вже порівнював зарплату Донця з президентом найбільшої авіаційної компанії Northrop Grumman Corporation Кеті Ворден, яка заробляє приблизно 76 тисяч доларів щомісяця. Але різниця в тому, що підприємство Ворден за минулий рік заробило 30 млрд доларів, а "Антонов" у 123 рази менше.

В європейських державних компаніях загалом підхід значно відрізняється від українських. Там досить сильні профспілкові рухи, антимонопольні органи і податкова, які не дають топкерівникам виписувати собі мільйонні премії.

Важливо згадати тут і сумний досвід виконавчої влади в Україні, Кабінету міністрів. На початку 2020 року відразу кілька міністрів гучно "вляпалися" через надзвичайно великі премії та надбавки до кінця року. Наприклад, за грудень 2019 року відразу кілька членів уряду "вибили" собі просто величезні доходи з кишень українців:

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 222 592 грн (8,8 тис. доларів);

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України – 233 893 грн (9,3 тис. доларів);

Денис Малюська, міністр юстиції – 226 361 грн (9 тис. доларів);

Юлія Соколовська, міністерка соціальної політики – 216 783 грн (8,6 тис. доларів).

Це при тому, що за листопад чи жовтень міністри отримували у 2-3-4 рази менше, ніж до кінця року. Тут важливо додати, що зарплата міністрів ні для кого не секрет і логічно, що всі члени уряду перед вступом на посаду знали про майбутні оклади. І це нікого не зупинило, щоб істотно збільшити собі платню за все після 4-х місяців роботи.

Премії в Кабміні

До порівняння, у 2017 році в Польщі ЗМІ дізналися про те, що глави міністерств і їхні заступники отримують великі за місцевими мірками премії – понад півмільйона злотих на рік. Незабаром після публікації цих даних лідер правлячої партії PiS Ярослав Качинський заявив, що міністри повинні віддати ці гроші католицькій благодійній організації Caritas.

"Втім, за рік зі 151 нагородженого премії віддали тільки 7 осіб. Правляча партія, щоб зменшити політичний збиток через скандал, у травні 2018 року також іще ініціювала зниження зарплат парламентарів на 20%. Опозиціонери не голосували за цей проєкт, однак у підсумку він був ухвалений", – пише видання Нова Польща.

Президент Польщі бідніший за українського міністра

Зовсім інший підхід у багатьох європейських країнах або в США. Там не заведено, щоб політики заробляли в сотні разів більше за свій народ. Наприклад, канцлерка Німеччини Ангела Меркель щомісяця отримує близько 22 тисяч доларів. При цьому про працелюбність глави ФРН ходять легенди, а середня зарплата рядового німця дорівнює 4 тисячам доларів.

Колеги Меркель у Європі також аж ніяк не мультимільйонери. Президент Польщі Анджей Дуда заробляє 3,7 тисячі доларів на місяць. Як пише Нова Польща, аналогічну зарплату отримують варшавські java-програмісти. Столичні таксисти, працюючи в інтенсивному графіку, заробляють близько 2 тисяч доларів. Середня зарплата в країні сьогодні – 950 доларів "чистими".

Президент Естонії Керсті Кальюлайд отримує на руки 6,7 тисячі. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заробляє 17 тисяч доларів, а президент Франції Еммануель Макрон 16,7 тисячі дол. Навіть в найвпливовішій і найбагатшій країні світу США топполітики не отримують захмарних сум.

Так, оклад президента Дональда Трампа становить 33 тисячі доларів на місяць. Сам же Трамп всі отримані гроші передає на благодійністю. Віцепрезидент Штатів Майк Пенс отримує 19,2 тисячі доларів. Порівнювати ступінь відповідальності українських топчиновників із керівництвом США не варто. До слова, президент України Володимир Зеленський офіційно отримує трохи більше 1 тисячі доларів – 28 тисяч гривень.

В результаті виходить просто смішна ситуація, коли керівник український державної компанії отримує в рази більше, ніж лідер європейської країни чи навіть США. Чиновники або політики не повинні заробляти мало, але за нинішньої економічної ситуації та рівня життя простих українців отримувати сотні тисяч гривень неприпустимо. Особливо у країні, де триває війна і мінімальна зарплата – 4,5 тисячі гривень.

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