Більше грошей генпрокурору, менше – на пенсії і вчителям: чим відзначився новий законопроєкт про бюджет-2021
У проєкті держбюджету України на 2021 рік до другого читання урізали фінансування Міносвіти на 4 млрд грн, Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн і збільшили на 2 млрд грн витрати на Офіс генпрокурора.
OBOZREVATEL розібрався, що ще змінив уряд в документі до другого читання після консультацій з МВФ.
Відзначається, що у новому проєкті бюджету збільшили прожитковий мінімум для визначення посадового окладу для прокурорів до 1600 грн (+600 грн). Це призвело до збільшення витрат на прокуратуру на 2 млрд гривень. Раніше навколо цього питання розгорівся скандал. Генпрокурор Ірина Венедиктова просила не знижувати прожитковий мінімум для прокурорів, інакше це поставить під питання функціонування Офісу генпрокурора.
Пропонується збільшити видатки:
Міністерства внутрішніх справ – на 797,4 млн грн,
Держпродспоживслужби – на 538,1 млн грн,
Міністерства закордонних справ – на 498,2 млн грн,
Міністерства охорони здоров'я – на 3,946 млрд грн,
Міністерства енергетики – на 350 млн грн,
Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів – на 491,1 млн грн,
Міністерства інфраструктури – на 2,405 млн грн,
Міністерства молоді і спорту – на 427,3 млн грн,
Міністерства культури і інформаційної політики – на 1,146 млрд грн
Державного космічного агентства – на 549,5 млн грн.
Пропонують скоротити витрати:
Державного управління справами – на 130 млн грн,
на державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проєктів – на 1,129 млрд грн,
Міністерства освіти і науки – 4,097 млрд грн,
Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн,
Державний фонд регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що показники доходів і витрат проєкту бюджету змінили:
Доходи – 1,92 трлн грн (було 1,071 трлн);
Витрати – 1,328 трлн грн (було 1,350 трлн);
Дефіцит сектора загального державного управління щодо ВВП – 5,24% (було 5,8%);
Дефіцит державного бюджету – 5,5% (було 6%).
Додамо, у бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.
Також змістили терміни збільшення мінімальної зарплати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 листопада Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.
Кабінет міністрів України того ж дня затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.
За документ проголосували майже одноголосно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. ЗМІ заявили, що з бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти. Офіційно цю інформацію поки не коментували.