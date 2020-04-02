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2 квітня • оновлено в 13:22
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Білорусь купуватиме у Росії нафту за $4: Мінськ поставив ультиматум Кремлю

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Білорусь розраховує отримати у квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

Про це заявив у четвер, 2 квітня, прем'єр-міністр Сергій Румас, передає БЕЛТА.

"Сьогодні, думаю,"Білнафтехім"закінчить переговори з російськими компаніями про постачання нафти на квітень. Ми розраховуємо отримати 2 млн тонн", - поінформував прем'єр.

Сергій Румас підкреслив, що поставки будуть здійснюватися без премій. За його словами, такої позиції дотримується глава держави Олександр Лукашенко.

Білорусь чекає на нафту з Росії

Білорусь чекає на нафту з Росії

gp.by

"Жорстка і послідовна установка глави держави про покупку російської нафти без премії. Результатом цієї позиції є ціна, за якою ми будемо купувати нафту у квітні з Російської Федерації - близько $4 за барель", - сказав прем'єр-міністр.

У свою чергу, російський Мінфін раніше заявляв, що не веде роботи щодо компенсацій російським компаніям для поставок ними нафти у Білорусь і не знайомий з такими планами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі, компанія прийняла танкер з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн.

При цьому джерела стверджували, що Росія погодилася збільшити знижку на нафту, що поставляється до Білорусі, до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю нібито стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеної раніше в рамках ОПЕК + угоди про обмеження нафтовидобутку.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Съесть то он съест.. Но кто же ему даст?
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