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Білорусь і Росія укладуть велику угоду на 30 млрд: що про неї відомо

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Білорусь у найближчі два роки розмістить державні облігації в Росії на суму до 30 млрд російських рублів (470 млн доларів).

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі, опублікованій у середу на національному правовому інтернет-порталі. "Міністерству фінансів здійснити в 2019-2020 роках емісію державних цінних паперів Республіки Білорусь на суму до 30 млрд російських рублів (включно) з терміном обігу не менше 1092 днів на території Російської Федерації", — наголошується в документі, підписаному прем'єр-міністром республіки Сергієм Румасом.

Гроші від розміщення державних цінних паперів зараховуватимуться на банківський рахунок Міністерства фінансів Білорусі, що відкривається в АТ "Газпромбанк" (РФ). Уряд Білорусі уповноважив міністерство юстиції на подання на адресу Центрального банку РФ висновку про відповідність розміщення і (або) публічного обігу державних цінних паперів у Росії вимогам законодавства Білорусі.

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