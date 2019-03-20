Білорусь і Росія укладуть велику угоду на 30 млрд: що про неї відомо

Білорусь у найближчі два роки розмістить державні облігації в Росії на суму до 30 млрд російських рублів (470 млн доларів).

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі, опублікованій у середу на національному правовому інтернет-порталі. "Міністерству фінансів здійснити в 2019-2020 роках емісію державних цінних паперів Республіки Білорусь на суму до 30 млрд російських рублів (включно) з терміном обігу не менше 1092 днів на території Російської Федерації", — наголошується в документі, підписаному прем'єр-міністром республіки Сергієм Румасом.

Гроші від розміщення державних цінних паперів зараховуватимуться на банківський рахунок Міністерства фінансів Білорусі, що відкривається в АТ "Газпромбанк" (РФ). Уряд Білорусі уповноважив міністерство юстиції на подання на адресу Центрального банку РФ висновку про відповідність розміщення і (або) публічного обігу державних цінних паперів у Росії вимогам законодавства Білорусі.

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Білорусь звернулася до Росії за кредитом для рефінансування боргу на суму 600 млн доларів.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

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