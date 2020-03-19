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19 березня • оновлено в 10:27
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Білл Гейтс сказав, коли закінчиться карантин через коронавірус

1.7т
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Мультимільярдер Білл Гейтс припустив, що в найкращому випадку карантин, оголошений через епідемію коронавірусу, закінчиться через 6-10 тижнів.

Про це він сказав, спілкуючись з користувачами найбільшого інтернет-форуму Reddit в середу, 18 березня, передає Bloomberg.

Гейтс сказав, коли світ зможе впоратися з коронавірусом

Гейтс сказав, коли світ зможе впоратися з коронавірусом

Twitter / Білл Гейтс

"Якщо влада країни організує тестування і карантин на належному рівні, то протягом 6-10 тижнів вона повинна побачити дуже мало випадків зараження. Тоді країна зможе повернутися до звичайного життя", – сказав Гейтс.

На його думку, епідемія найсильніше вдарить по країнам, що розвиваються, "влада яких не зможе організувати "соціальне дистанціювання" (змусити людей перечекати кризу вдома, - Ред.) на тому ж рівні, що і багаті країни, і можливості лікарень в яких набагато гірші".

Що стосується вакцини, то Гейтс вважає, що на її появу варто розраховувати в термін до 18 місяців. Раніше фонд Гейтса виділив $100 млн на боротьбу з хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Білл Гейтс
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