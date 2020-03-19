Білл Гейтс сказав, коли закінчиться карантин через коронавірус

Мультимільярдер Білл Гейтс припустив, що в найкращому випадку карантин, оголошений через епідемію коронавірусу, закінчиться через 6-10 тижнів.
Про це він сказав, спілкуючись з користувачами найбільшого інтернет-форуму Reddit в середу, 18 березня, передає Bloomberg.
Гейтс сказав, коли світ зможе впоратися з коронавірусом
Twitter / Білл Гейтс
"Якщо влада країни організує тестування і карантин на належному рівні, то протягом 6-10 тижнів вона повинна побачити дуже мало випадків зараження. Тоді країна зможе повернутися до звичайного життя", – сказав Гейтс.
На його думку, епідемія найсильніше вдарить по країнам, що розвиваються, "влада яких не зможе організувати "соціальне дистанціювання" (змусити людей перечекати кризу вдома, - Ред.) на тому ж рівні, що і багаті країни, і можливості лікарень в яких набагато гірші".
Що стосується вакцини, то Гейтс вважає, що на її появу варто розраховувати в термін до 18 місяців. Раніше фонд Гейтса виділив $100 млн на боротьбу з хворобою.
I'm answering your questions about the # COVID19 coronavirus on @reddit in 10 minutes: https://t.co/JXEYRCpCza pic.twitter.com/ESyUqomdSD- Bill Gates (@BillGates) March 18, 2020
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