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Бійцям ЗСУ піднімуть виплати: озвучено суми і строки

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У квітні 2019 року українські військовослужбовці отримають виплати в збільшеному розмірі за виконання в березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Відзначається, що з 1 березня була встановлена доплата у 2000 грн на першій лінії зіткнення і 1000 грн – на другій.

Так, загальна сума додаткової винагороди на першій лінії в квітні складе 12 тис. грн і 5,5 тис. грн на другій.

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znaj.ua

Крім цього, доплату отримають також військовослужбовці ВМС України за час виконання бойових завдань в акваторії Азовського моря з розрахунку 12 000 грн на місяць пропорційно дням такої участі.

У Міноборони озвучили загальну суму, яку отримає військовослужбовець-контрактник із числа рядового складу за виконання завдань в операції Об'єднаних сил – від 15 557 грн (на першій лінії зіткнення) до 22157 грн (на другій).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищили заробітні плати для військовослужбовців Збройних сил країни. Зокрема, командир бригади, якому раніше платили 17,9 тис. гривень, отримуватиме близько 24,7 тис., а його заступник – 24,3 тис. грн, замість 16,8 тис. грн.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУМіністерство оборони УкраїниООС
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