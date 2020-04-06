Безвідсоткові кредити: Швейцарія допомагала бізнесу, який постраждав від COVID-19

Швейцарія розгорнула програму допомоги малому бізнесу, який постраждав від коронавірусу, розміром 40 мільярдів франків: будуть відкриті два типи кредитів, якими зможуть скористатися підприємці.

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Перша кредитна програма – це безвідсотковий кредит розміром до 500 тисяч франків. Заповнення заявки займає 5 хвилин, а нарахування коштів відбувається протягом 30 хвилин, повідомляє Financial Times.

dec-edu.com

Другий тип кредитів – розміром до 20 млн франків під 0,5%. Якщо перший тип кредитів покривається державною гарантією на 100%, то другий – на 85%. Решта 15% ризику бере на себе банк. У програмі задіяні центробанк, уряд і 121 комерційний банк.

Відзначається, що протягом першого тижня дії програми були прокредитовані більше 76 тисяч підприємців на загальну суму 15 мільярдів франків. За даними видання, подібні програми кредитування з різних причин не змогли запрацювати у повній мірі в таких країнах, як Німеччина, Італія і Великобританія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу. За словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, за всю історію фонду країни не потребували такого екстреного фінансування.

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