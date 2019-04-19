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"Безцеремонно!" Лавров поскаржився на втручання США в реалізацію газопроводу Путіна

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати безцеремонно втручаються у процеси, пов'язані з проектом російського газопроводу "Північний потік-2".

"Втручання у процес формування проекту "Північний потік-2" з боку США просто безцеремонне", — повідомив Лавров на зустрічі з членами Міжнародної ради зі співпраці й інвестицій, передають "РИА Новости".

Зокрема, голова МЗС РФ звернув особливу увагу на слова американського посла в Німеччині Річарда Гренеля, який попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2".

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"Чого варті регулярні публічні заяви посла США в Берліні, котрий просто вимагає від німецького уряду змінити свою позицію, піти наперекір власним інтересам", підсумував Лавров.

"Безцеремонно!" Лавров поскаржився на втручання США в реалізацію газопроводу Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Безцеремонно!" Лавров поскаржився на втручання США в реалізацію газопроводу Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2Новини Росії
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Smith Lera
Smith Lera
Дебіл бл#ть -прЯма цитата
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Мотли Крю
Мотли Крю
Главное,больше шума!! А тем временем..Режим антироссийских санкций произвел парадоксальный эффект. Китай, на чью помощь в 2014 году наивно уповали в Кремле, снизил свои инвестиции в нашу страну до минимума. Германия, ведущая держава Европейского союза, напротив, их увеличила. В прошлом 2018 году размер германских инвестиций в российскую экономику вырос, поставив рекорд за последнее десятилетие.
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