''Безкоштовний сир — у мишоловці'': Порошенко пояснив зростання цін на газ

Президент України Петро Порошенко розвінчав обіцянки політиків про "дешевий" газ для населення. Він наголосив, що не допустить здачі суверенітету країни.

З такою заявою він виступив у вівторок, 30 жовтня, під час представлення нового голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука. Повідомлення президент оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

"Водночас нам не можна допустити, щоб будь-які політикани, пообіцявши, що газ — а раніше це був бензин, цукор, а ще до цього хліб — буде безкоштовним, будемо роздавати. Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир — тільки у мишоловці. Або в імперській столиці, у Москві, куди треба було їздити для того, щоб отримувати газ і здавати суверенітет", — заявив Порошенко.

Український лідер також зазначив, що його команда "не допустить" повернення цих часів.

Не можна допустити, аби будь-які політикани, пообіцявши, що газ буде безкоштовним. Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир – тільки в мишоловці. Або в Москві, куди треба було їздити, щоб отримувати газ і здавати суверенітет. Ми не допустимо повернення до цих часів. pic.twitter.com/wBCO6MU3A9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме і населення, і підприємства-постачальники комунальних послуг. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 19 жовтня.

Зі свого боку Володимир Гройсман пояснив, що таке рішення необхідне було прийняти через загрозу дефолту в країні.

Раніше Порошенко закликав українців не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на природний газ, оскільки зробити це буде можливо лише повернувшись у "російську газову кабалу".