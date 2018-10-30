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''Безкоштовний сир — у мишоловці'': Порошенко пояснив зростання цін на газ

3.4тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко розвінчав обіцянки політиків про "дешевий" газ для населення. Він наголосив, що не допустить здачі суверенітету країни.

З такою заявою він виступив у вівторок, 30 жовтня, під час представлення нового голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука. Повідомлення президент оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

"Водночас нам не можна допустити, щоб будь-які політикани, пообіцявши, що газ — а раніше це був бензин, цукор, а ще до цього хліб — буде безкоштовним, будемо роздавати. Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир — тільки у мишоловці. Або в імперській столиці, у Москві, куди треба було їздити для того, щоб отримувати газ і здавати суверенітет", — заявив Порошенко.

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Український лідер також зазначив, що його команда "не допустить" повернення цих часів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме і населення, і підприємства-постачальники комунальних послуг. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 19 жовтня.

Зі свого боку Володимир Гройсман пояснив, що таке рішення необхідне було прийняти через загрозу дефолту в країні.

Раніше Порошенко закликав українців не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на природний газ, оскільки зробити це буде можливо лише повернувшись у "російську газову кабалу".

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
газУкраїна
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Комментарии на сайте не модерированы
Золотухин Андрей
Золотухин Андрей
Январь 19 го года не пощадит хохмоурода
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2
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Новости кулинарии. ''Бесплатный сыр – в мышеловке'', - так Порошенко пояснил рост цен на газ и пообещал, что украинцы подавятся шоколадом.
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3
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-С кем Порошенко выйдет во второй тур президентских выборов? -С Кучмой
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2
1

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