Без вигаданих платежів: у Зеленського запропонували оформляти нерухомість по-новому

Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував законопроект, який унеможливить стягнення "вигаданих платежів" під час оформлення угод з нерухомістю.

"Перший мій законопроект, щоб при оформленні операцій із нерухомістю українці не сплачували несправедливі та штучно придумані платежі якимось схемним "прокладкам", – написав Герус у Facebook.

Згідно із законопроектом, дохід від продажу об'єкта нерухомості буде визначатися виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, однак не нижче ринкової вартості такого об'єкта в Єдиній базі звітів про оцінку.

Єдина база звітів про оцінку – державна автоматична система, яка містить базу даних і модуль електронної перевірки результату оцінки об'єкта нерухомості на відповідність ринковими цінами на подібні об'єкти.

Власником відповідної системи буде Фонд державного майна.

"Така ж логіка буде у всіх моїх законодавчих ініціатив. Не символізм, не політичні лозунги, а рішення, які мають позитивний практичний ефект для резидентів України", – резюмував Герус.

Андрій Герус запропонував законопроект, який унеможливить стягнення "вигаданих платежів" під час оформлення угод з нерухомістю Андрій Герус Facebook

Дохід від продажу об'єкта нерухомості буде визначатися виходячи з ціни, зазначеної у договорі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністраОлексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їхніх членів не може бути менше 5 осіб, але й не більше 34.

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